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Довгаленко рассказала о работе российской дипмиссии в Южном Судане
Довгаленко рассказала о работе российской дипмиссии в Южном Судане - РИА Новости, 20.02.2025
Довгаленко рассказала о работе российской дипмиссии в Южном Судане
Российская сторона решает административно-хозяйственные вопросы для скорейшего начала работы дипмиссии России в Южном Судане, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:39:00+03:00
2025-02-20T08:39:00+03:00
2025-02-20T09:05:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская сторона решает административно-хозяйственные вопросы для скорейшего начала работы дипмиссии России в Южном Судане, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко. "В настоящее время решаются административно-хозяйственные вопросы в целях скорейшего начала оперативной деятельности", - сказала Довгаленко, комментируя учреждение российской дипмиссии в Южном Судане. Она напомнила, что в декабре 2024 года возобновлена деятельность посольств в Сьерра-Леоне и Нигере, а в 2023 году начали функционировать посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. Развитие сети диппредставительств в Африке очень важно как с политической точки зрения обеспечения эффективного взаимодействия с местными властями, так и в целях продвижения наших экономических интересов на континенте, подчеркнула Довгаленко. Читайте полный текст интервью Татьяны Довгаленко >>
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в мире, россия, южный судан, африка
В мире, Россия, Южный Судан, Африка
Довгаленко рассказала о работе российской дипмиссии в Южном Судане
Довгаленко: дипмиссия в Южном Судане в скором времени начнет свою работу