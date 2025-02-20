Рейтинг@Mail.ru
Довгаленко рассказала о работе российской дипмиссии в Южном Судане - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:39 20.02.2025 (обновлено: 09:05 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/mid-2000461708.html
Довгаленко рассказала о работе российской дипмиссии в Южном Судане
Довгаленко рассказала о работе российской дипмиссии в Южном Судане - РИА Новости, 20.02.2025
Довгаленко рассказала о работе российской дипмиссии в Южном Судане
Российская сторона решает административно-хозяйственные вопросы для скорейшего начала работы дипмиссии России в Южном Судане, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:39:00+03:00
2025-02-20T09:05:00+03:00
в мире
россия
южный судан
африка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000286566_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_eab77a3dcded4136c47f941409d3dbd6.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская сторона решает административно-хозяйственные вопросы для скорейшего начала работы дипмиссии России в Южном Судане, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко. "В настоящее время решаются административно-хозяйственные вопросы в целях скорейшего начала оперативной деятельности", - сказала Довгаленко, комментируя учреждение российской дипмиссии в Южном Судане. Она напомнила, что в декабре 2024 года возобновлена деятельность посольств в Сьерра-Леоне и Нигере, а в 2023 году начали функционировать посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. Развитие сети диппредставительств в Африке очень важно как с политической точки зрения обеспечения эффективного взаимодействия с местными властями, так и в целях продвижения наших экономических интересов на континенте, подчеркнула Довгаленко. Читайте полный текст интервью Татьяны Довгаленко &gt;&gt;
https://ria.ru/20250123/rossiya-1995147927.html
россия
южный судан
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000286566_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_e4de44adcbd33f833ff6c733f3086843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, южный судан, африка
В мире, Россия, Южный Судан, Африка
Довгаленко рассказала о работе российской дипмиссии в Южном Судане

Довгаленко: дипмиссия в Южном Судане в скором времени начнет свою работу

© Фото : МИД РФДиректор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко
Директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : МИД РФ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская сторона решает административно-хозяйственные вопросы для скорейшего начала работы дипмиссии России в Южном Судане, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко.
"В настоящее время решаются административно-хозяйственные вопросы в целях скорейшего начала оперативной деятельности", - сказала Довгаленко, комментируя учреждение российской дипмиссии в Южном Судане.
Она напомнила, что в декабре 2024 года возобновлена деятельность посольств в Сьерра-Леоне и Нигере, а в 2023 году начали функционировать посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее.
Развитие сети диппредставительств в Африке очень важно как с политической точки зрения обеспечения эффективного взаимодействия с местными властями, так и в целях продвижения наших экономических интересов на континенте, подчеркнула Довгаленко.
Читайте полный текст интервью Татьяны Довгаленко >>
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Россия откроет посольства в трех африканских странах
23 января, 15:22
 
В миреРоссияЮжный СуданАфрика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала