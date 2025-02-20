https://ria.ru/20250220/mgu-2000494861.html

МГУ возглавил рейтинг вузов по медиаактивности

МГУ возглавил рейтинг вузов по медиаактивности - РИА Новости, 20.02.2025

МГУ возглавил рейтинг вузов по медиаактивности

Московский государственный университет стал лидером рейтинга российских вузов по медиаактивности, в топ вошли также Высшая школа экономики, Московский... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:07:00+03:00

2025-02-20T11:07:00+03:00

2025-02-20T14:39:00+03:00

общество

москва

россия

brand analytics

высшая школа экономики (вшэ)

московский авиационный институт

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Московский государственный университет стал лидером рейтинга российских вузов по медиаактивности, в топ вошли также Высшая школа экономики, Московский авиационный институт и Пермский Политех. Лидеры интегрального рейтинга эффективности коммуникаций вузов, подготовленного на основе комплексного исследования по итогам 2024 года, были представлены на площадке международного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. Рейтинг реализован системой анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics и проектом "Социальный навигатор" международной медиагруппы "Россия сегодня". Интегральный рейтинг — это система ранжирования, основанная на совокупных результатах рейтинга вовлеченности аудитории на собственных ресурсах, рейтинга представленности в научно-популярных изданиях и рейтинга представленности в СМИ и соцмедиа. Это новый подход, опирающийся на анализ больших данных, который позволяет увидеть реальную работу вузов со всеми участниками образовательного процесса и партнерами через различные каналы коммуникаций, а также оценить реакцию аудитории на инициированные вузами коммуникации. Проект призван способствовать большей информационной открытости учебных заведений высшего образования и повышению эффективности их коммуникаций с абитуриентами, студентами, научным сообществом, а также с компаниями различных секторов экономики. Кроме того, интегральный рейтинг вузов позволяет комплексно оценить эффективность коммуникаций с ключевыми целевыми аудиториями вуза: абитуриентами, студентами, ведомствами, представителями бизнеса-сообщества и индустрий экономики, а также СМИ. В исследование вошли 614 головных вузов всех регионов РФ, форм собственности и ведомственной подчиненности. "Нас радует, что все больше вузов используют показатели рейтинга в качестве KPI для своих коммуникаций и при необходимости перестраивают их так, чтобы показывать положительную динамику в рейтингах", — рассказал директор по стратегическим коммуникациям компании Brand Analytics Василий Черный. Рейтинг составляется за календарный год, а динамика позиции в рейтинге определяется по отношению к предыдущему году. Суммарный индекс вуза рассчитывается как сумма приведенных к 100-балльной шкале значений суммарного индекса для всех рейтингов за год: рейтинга информационной открытости, рейтинга присутствия в научно-популярных СМИ, рейтинга авторитетности.Абсолютными лидерами интегрального рейтинга 2024 года стали МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ "Высшая школа экономики", МАИ и Пермский Политех.Еще 18 университетов стали лидерами групп вузов в контексте ведомственной принадлежности. Среди них Президентская Академия (РАНХиГС), Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова,Московский государственный институт международных отношений, Российский институт театрального искусства (ГИТИС), Академия русского балета имени А.Я. Вагановой, Московский физико-технический институт (МФТИ), Московский педагогический государственный университет, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева, Московский государственный университет спорта и туризма, Российский университет транспорта, Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, Уральский государственный университет путей сообщения, Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, Астраханский государственный технический университет, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Московский городской педагогический университет, Синергия."В этом году мы назвали 18 лидеров по различным ведомствам и направлениям, начиная с государственного сектора, где лидером стала Президентская академия, до отраслевых университетов, таких как Российский университет транспорта или Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А.Тимирязева, который сохраняет лидерство на протяжении нескольких лет. Среди университетов гуманитарного блока мы хотели бы отметить Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, который ведет большую работу по популяризации духовно-нравственных ценностей и духовных основ науки и технологий", — отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.Она также добавила, что анализ рейтинга за три года показывает рост присутствия российских вузов в информационном пространстве России и мира."Все больше университетов вне зависимости от сферы деятельности и ведомственной принадлежности начинают активно популяризировать науку и технологии. Все чаще в фокусе внимания СМИ появляются инновации и разработки вузов. Узнавая об них, представители производственных предприятий запускают с университетами партнерские проекты, и это положительно влияет на развитие отдельных отраслей экономики", — рассказала Тюрина.Несмотря на то, что лидеры федеральной и региональных повесток на протяжении последних трех лет остаются практически неизменными, к ним начинают приближаться отдельные региональные вузы. Например, это Пермский политехнический университет, который очень грамотно строит свою информационную работу, отметила спикер. В этом году в число лидеров рейтинга в регионах вошли: Алтайский государственный университет, Астраханский государственный университет, Владимирский государственный университет, Белгородский государственный университет, БФУ им. Канта, Кемеровский государственный университет, Кубанский государственный университет и т.д.Интегральный рейтинг, как и методика исследования, доступны на сайте Brand Analytics.

https://sn.ria.ru/20250220/reyting-1999772023.html

https://sn.ria.ru/20250220/vuz-2000557950.html

https://ria.ru/20250220/reyting-2000513541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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