https://ria.ru/20250220/meditsina-2000570859.html

Закон о персонализированной медицине требует изменения, считает эксперт

Закон о персонализированной медицине требует изменения, считает эксперт - РИА Новости, 20.02.2025

Закон о персонализированной медицине требует изменения, считает эксперт

Принципы персонализированной медицины вступают в противоречие с принципами медицинского права в России, поэтому необходимо внести соответствующие изменения в... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:30:00+03:00

2025-02-20T15:30:00+03:00

2025-02-20T15:42:00+03:00

россия

мария воронцова

мгу имени м. в. ломоносова

российская академия наук

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968703596_0:357:3006:2048_1920x0_80_0_0_411562fa9262b117042011eb9471a317.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Принципы персонализированной медицины вступают в противоречие с принципами медицинского права в России, поэтому необходимо внести соответствующие изменения в законодательство, заявил директор Научно-образовательного центра правового обеспечения биоэкономики и генетических технологий, заведующий кафедрой медицинского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Олег Гринь. "Принцип персонализации вступает в очень серьезное противоречие с существующими принципами медицинского права и с той реальной работой, с которой сталкиваются медицинские организации и медицинские работники", - сказал Гринь на V юбилейной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века". Он пояснил, что на практике врач ограничен клиническими рекомендациями, стандартами, порядками оказания медицинской помощи, то есть, он должен действовать в рамках конкретных протоколов. Деятельность врача в настоящее время стандартизирована, а персонализация предполагает отступление от этой парадигмы, то есть, возникает противоречие, отметил Гринь. По его словам, правовое регулирование в настоящее время идет не к персонализированной медицине, а, наоборот, к стандартизации. Этот вопрос требует решения и внесения изменений в законодательство, подчеркнул специалист. Кандидат медицинских наук, заместитель декана ФФМ МГУ имени М.В. Ломоносова по науке, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке РФ Мария Воронцова отметила, что в этической сфере по сути возникает такой же вопрос, можно ли помочь конкретному пациенту с помощью персонализированной медицины при отсутствии правового регулирования, нарушая общие негласные договоренности. При этом в Хельсинкскую декларацию, которая представляет свод этических принципов поведения медицинских исследований, уже внесены определенные изменения, касающиеся данного вопроса, уточнила она. Так, произошла смена терминологии, если раньше говорилось о субъекте исследования, то теперь – это участник исследования. То есть, человек становится не просто обездушенным субъектом, а полноправным участником этого процесса, пояснила Воронцова. Академик РАН, ректор Ярославского государственного медицинского университета, председатель Совета по этике при Минздраве РФ Александр Хохлов в ходе своего выступления рассказал, что российские специалисты принимали участие в работе по внесению изменений в Хельсинкскую декларацию. В частности, они также поднимали вопрос об охране персональных данных, добавил он.

https://ria.ru/20241127/interes-1986091520.html

https://ria.ru/20250220/lekarstva-2000560056.html

https://ria.ru/20241127/vorontsova-1986075060.html

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россия, мария воронцова, мгу имени м. в. ломоносова, российская академия наук, здоровье - общество