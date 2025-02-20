https://ria.ru/20250220/matkapital-2000497618.html
Совфед рассмотрит закон о продлении программы маткапитала
Совфед рассмотрит закон о продлении программы маткапитала - РИА Новости, 20.02.2025
Совфед рассмотрит закон о продлении программы маткапитала
Совет Федерации на заседании 26 февраля рассмотрит закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, этот вопрос включен в повестку. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:14:00+03:00
2025-02-20T11:14:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Совет Федерации на заседании 26 февраля рассмотрит закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, этот вопрос включен в повестку. Сейчас период действия программы материнского капитала ограничен 31 декабря 2026 года. Законопроект, продлевающий действие программы, был внесён в Госдуму правительством РФ. Согласно сопроводительным документам к закону, правительство РФ прогнозирует, что примерно 4,9 миллиона семей приобретут право на материнский капитал в 2027-2030 годах. Отмечается, что по оценке кабмина на реализацию программы маткапитала в этот период потребуется около 2,8 триллиона рублей. Продлить программу материнского капитала еще на пять лет – до 31 декабря 2030 года - предложил ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, россия, владимир путин, совет федерации рф, госдума рф, общество
Экономика, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Общество
Совфед рассмотрит закон о продлении программы маткапитала
СФ 26 февраля обсудит закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года