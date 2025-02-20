https://ria.ru/20250220/matkapital-2000497618.html

Совфед рассмотрит закон о продлении программы маткапитала

Совфед рассмотрит закон о продлении программы маткапитала - РИА Новости, 20.02.2025

Совфед рассмотрит закон о продлении программы маткапитала

Совет Федерации на заседании 26 февраля рассмотрит закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, этот вопрос включен в повестку. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:14:00+03:00

2025-02-20T11:14:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Совет Федерации на заседании 26 февраля рассмотрит закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, этот вопрос включен в повестку. Сейчас период действия программы материнского капитала ограничен 31 декабря 2026 года. Законопроект, продлевающий действие программы, был внесён в Госдуму правительством РФ. Согласно сопроводительным документам к закону, правительство РФ прогнозирует, что примерно 4,9 миллиона семей приобретут право на материнский капитал в 2027-2030 годах. Отмечается, что по оценке кабмина на реализацию программы маткапитала в этот период потребуется около 2,8 триллиона рублей. Продлить программу материнского капитала еще на пять лет – до 31 декабря 2030 года - предложил ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, совет федерации рф, госдума рф, общество