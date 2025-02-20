Глава МАГАТЭ высказался о переговорах по иранской ядерной программе
Гендиректор МАГАТЭ Гросси назвал СВПД пустой оболочкой
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) является пустой оболочкой и более не отвечает своей цели, а формат переговоров "пять плюс один" более нереален из-за различий, но МАГАТЭ готово к возможности нового подхода, заявил в ходе пресс-конференции в Токио генеральный директор Агентства Рафаэль Гросси.
"СВПД является пустой оболочкой. Я не думаю, что кто-либо считает, что СВПД может играть какую-либо роль в настоящее время. Я думаю, что это было договоренностью, которая действовала какое-то время, но сейчас, вне зависимости от того, что вы думаете про его плюсы и минусы, он был полностью вытеснен", - сказал он.
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"Я думаю, что мы увидим некую иную конфигурацию. Президент (США Дональд) Трамп намекнул, что он хочет вернуться к соглашению, в Европе говорят, что ЕС тоже хочет некого соглашения. Вопрос в том, как, потому что тот формат участников "за столом", то есть пять плюс один, он более невозможен. Различия и фрагментарность по отношению к Ирану очень существенные, поэтому это представить себе невозможно. Поэтому могут быть другие подходы к вопросу, и мы готовы", - уточнил Гросси.
Он также отметил, что его последний визит в Тегеран в ноябре прошлого года был "конструктивным", а МАГАТЭ довольно часто проводит консультации с иранским МИД.
"Я думаю, что всем ясно, что без МАГАТЭ любое соглашение будет искусственным, лишь листом бумаги", - подытожил генеральный директор Агентства.
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В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Ранее в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В то же время, во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
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