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Глава МАГАТЭ высказался о переговорах по иранской ядерной программе

Глава МАГАТЭ высказался о переговорах по иранской ядерной программе - РИА Новости, 20.02.2025

Глава МАГАТЭ высказался о переговорах по иранской ядерной программе

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) является пустой оболочкой и более не отвечает своей цели, а формат переговоров "пять РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T10:47:00+03:00

2025-02-20T10:47:00+03:00

2025-02-20T10:47:00+03:00

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ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) является пустой оболочкой и более не отвечает своей цели, а формат переговоров "пять плюс один" более нереален из-за различий, но МАГАТЭ готово к возможности нового подхода, заявил в ходе пресс-конференции в Токио генеральный директор Агентства Рафаэль Гросси. "СВПД является пустой оболочкой. Я не думаю, что кто-либо считает, что СВПД может играть какую-либо роль в настоящее время. Я думаю, что это было договоренностью, которая действовала какое-то время, но сейчас, вне зависимости от того, что вы думаете про его плюсы и минусы, он был полностью вытеснен", - сказал он. По мнению гендиректора МАГАТЭ, сейчас в Иране совершенно другая ядерная программа. "Я думаю, что мы увидим некую иную конфигурацию. Президент (США Дональд) Трамп намекнул, что он хочет вернуться к соглашению, в Европе говорят, что ЕС тоже хочет некого соглашения. Вопрос в том, как, потому что тот формат участников "за столом", то есть пять плюс один, он более невозможен. Различия и фрагментарность по отношению к Ирану очень существенные, поэтому это представить себе невозможно. Поэтому могут быть другие подходы к вопросу, и мы готовы", - уточнил Гросси. Он также отметил, что его последний визит в Тегеран в ноябре прошлого года был "конструктивным", а МАГАТЭ довольно часто проводит консультации с иранским МИД. "Я думаю, что всем ясно, что без МАГАТЭ любое соглашение будет искусственным, лишь листом бумаги", - подытожил генеральный директор Агентства. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Ранее в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В то же время, во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.

https://ria.ru/20240924/iran-1974481308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, рафаэль гросси, магатэ, евросоюз