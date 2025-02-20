Рейтинг@Mail.ru
Гросси заявил о росте военной активности в районе ЗАЭС - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/magate-2000476647.html
Гросси заявил о росте военной активности в районе ЗАЭС
Гросси заявил о росте военной активности в районе ЗАЭС - РИА Новости, 20.02.2025
Гросси заявил о росте военной активности в районе ЗАЭС
МАГАТЭ в последнее время отмечает возросшую военную активность в районе Запорожской АЭС, что пока не позволяет провести ротацию экспертов агентства, а... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T09:59:00+03:00
2025-02-20T09:59:00+03:00
в мире
украина
россия
токио
рафаэль гросси
мария захарова
магатэ
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142775/12/1427751220_0:154:1920:1234_1920x0_80_0_0_297ac6eff970c419b09b54f77198d710.jpg
ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. МАГАТЭ в последнее время отмечает возросшую военную активность в районе Запорожской АЭС, что пока не позволяет провести ротацию экспертов агентства, а неопределенность в отношении урегулирования по Украине может качнуть ситуацию с безопасностью вокруг станции как в одну, так и в другую сторону, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Токио. "В последнее время мы отмечаем возросшую военную активность в районе ЗАЭС. Почему? Этот вопрос я лучше оставлю военным. Но мы отмечаем усиление военной активности. Очень сложно сейчас поймать "окно тишины", поэтому даже ротация экспертов была задержана", - отметил Гросси. По мнению гендиректора МАГАТЭ, ситуация в районе станции частично сдерживается именно за счет постоянного присутствия экспертов агентства на ЗАЭС. Также, отметил Гросси, МАТАГЭ постоянно поддерживает контакты высокого уровня со всеми сторонами. "При этом неопределенность относительно урегулирования по Украине может привести к тому, что ситуация с безопасностью вокруг станции может качнуться как в лучшую сторону, но так и в обратную", - подчеркнул Гросси. В середине февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что перенесенная ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. Кроме того, по ее словам, при возвращении колонна, в которой находились российские военные и эксперты секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250214/zaes-1999358969.html
https://ria.ru/20250212/zaes-1998975231.html
украина
россия
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142775/12/1427751220_36:0:1885:1387_1920x0_80_0_0_80d502bee9b03c1a348e20ef36d208cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, токио, рафаэль гросси, мария захарова, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Токио, Рафаэль Гросси, Мария Захарова, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Гросси заявил о росте военной активности в районе ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о возросшей военной активности в районе ЗАЭС

CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 /
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. МАГАТЭ в последнее время отмечает возросшую военную активность в районе Запорожской АЭС, что пока не позволяет провести ротацию экспертов агентства, а неопределенность в отношении урегулирования по Украине может качнуть ситуацию с безопасностью вокруг станции как в одну, так и в другую сторону, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Токио.
"В последнее время мы отмечаем возросшую военную активность в районе ЗАЭС. Почему? Этот вопрос я лучше оставлю военным. Но мы отмечаем усиление военной активности. Очень сложно сейчас поймать "окно тишины", поэтому даже ротация экспертов была задержана", - отметил Гросси.
Изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
На Чернобыльской АЭС прогремел взрыв
14 февраля, 13:05
По мнению гендиректора МАГАТЭ, ситуация в районе станции частично сдерживается именно за счет постоянного присутствия экспертов агентства на ЗАЭС. Также, отметил Гросси, МАТАГЭ постоянно поддерживает контакты высокого уровня со всеми сторонами.
"При этом неопределенность относительно урегулирования по Украине может привести к тому, что ситуация с безопасностью вокруг станции может качнуться как в лучшую сторону, но так и в обратную", - подчеркнул Гросси.
В середине февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что перенесенная ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. Кроме того, по ее словам, при возвращении колонна, в которой находились российские военные и эксперты секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Гросси прокомментировал срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
12 февраля, 23:16
 
В миреУкраинаРоссияТокиоРафаэль ГроссиМария ЗахароваМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала