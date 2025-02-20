https://ria.ru/20250220/lukashenko-2000504091.html

Лукашенко заявил о необходимости укрепления обороноспособности Белоруссии

Лукашенко заявил о необходимости укрепления обороноспособности Белоруссии - РИА Новости, 20.02.2025

Лукашенко заявил о необходимости укрепления обороноспособности Белоруссии

Белоруссии нужно быть сильной, проявлять бдительность и укреплять обороноспособность государства, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:40:00+03:00

2025-02-20T11:40:00+03:00

2025-02-20T11:40:00+03:00

белоруссия

россия

александр лукашенко

одкб

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987800996_235:17:3257:1717_1920x0_80_0_0_f9d082aa37ff11ca1536e2f2c2c26af5.jpg

МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Белоруссии нужно быть сильной, проявлять бдительность и укреплять обороноспособность государства, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. "Мы видим, как вместо пояса добрососедства на западных рубежах Беларуси наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции упорно рисуют дугу нестабильности. Вывод один: нам нужно быть сильными, проявлять бдительность и укреплять обороноспособность государства настолько, насколько это возможно. Что мы постоянно и делаем", — приводит агентство Белта слова Лукашенко с церемонии вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу. Он также подчеркнул, что "профессия защищать Родину еще долго будет актуальной и востребованной, а люди в погонах - надежным щитом и главными хранителями мирного труда". По словам Лукашенко, что было время, когда многие думали, что войны навсегда уйдут в прошлое. "Человечество мечтало, что XXI век станет веком созидания, сотрудничества и мира. Столетием, в котором военные смогут противостоять друг другу разве что на спартакиадах дружественных армий. К сожалению, действительность оказалась более суровой. Для отдельных представителей сильных мира сего война - более выгодный бизнес, чем мир. А жизни простых людей для них вообще ничего не стоят", - отметил белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и впредь намерена развивать всестороннее сотрудничество с союзниками по ОДКБ и с Россией и ни у кого не должно быть сомнений, что мир, стабильность, безопасность государства страны находятся под надежной защитой.

https://ria.ru/20240924/lukashenko-1974410390.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, александр лукашенко, одкб, в мире