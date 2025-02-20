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Лукашенко заявил о необходимости укрепления обороноспособности Белоруссии
Лукашенко заявил о необходимости укрепления обороноспособности Белоруссии - РИА Новости, 20.02.2025
Лукашенко заявил о необходимости укрепления обороноспособности Белоруссии
Белоруссии нужно быть сильной, проявлять бдительность и укреплять обороноспособность государства, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:40:00+03:00
2025-02-20T11:40:00+03:00
2025-02-20T11:40:00+03:00
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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Белоруссии нужно быть сильной, проявлять бдительность и укреплять обороноспособность государства, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. "Мы видим, как вместо пояса добрососедства на западных рубежах Беларуси наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции упорно рисуют дугу нестабильности. Вывод один: нам нужно быть сильными, проявлять бдительность и укреплять обороноспособность государства настолько, насколько это возможно. Что мы постоянно и делаем", — приводит агентство Белта слова Лукашенко с церемонии вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу. Он также подчеркнул, что "профессия защищать Родину еще долго будет актуальной и востребованной, а люди в погонах - надежным щитом и главными хранителями мирного труда". По словам Лукашенко, что было время, когда многие думали, что войны навсегда уйдут в прошлое. "Человечество мечтало, что XXI век станет веком созидания, сотрудничества и мира. Столетием, в котором военные смогут противостоять друг другу разве что на спартакиадах дружественных армий. К сожалению, действительность оказалась более суровой. Для отдельных представителей сильных мира сего война - более выгодный бизнес, чем мир. А жизни простых людей для них вообще ничего не стоят", - отметил белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и впредь намерена развивать всестороннее сотрудничество с союзниками по ОДКБ и с Россией и ни у кого не должно быть сомнений, что мир, стабильность, безопасность государства страны находятся под надежной защитой.
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белоруссия, россия, александр лукашенко, одкб, в мире
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, ОДКБ, В мире
Лукашенко заявил о необходимости укрепления обороноспособности Белоруссии
Лукашенко: Белоруссии нужно быть сильной и укреплять обороноспособность