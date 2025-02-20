https://ria.ru/20250220/lavrov-2000661662.html
Лавров обсудил с индийским коллегой встречу на высшем уровне
Лавров обсудил с индийским коллегой встречу на высшем уровне - РИА Новости, 20.02.2025
Лавров обсудил с индийским коллегой встречу на высшем уровне
Главы МИД РФ Сергей Лавров и Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили в Йоханнесбурге планируемую в этом году встречу на высшем уровне, условились провести ряд... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T22:31:00+03:00
2025-02-20T22:31:00+03:00
2025-02-20T22:31:00+03:00
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йоханнесбург
сергей лавров
субраманиам джайшанкар
мид индии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили в Йоханнесбурге планируемую в этом году встречу на высшем уровне, условились провести ряд встреч в рамках ее подготовки, заявили в МИД РФ. "Подробно обсужден график предстоящих политических контактов, включая планируемую в текущем году российско-индийскую встречу на высшем уровне, в рамках подготовки к которой главы внешнеполитических ведомств условились провести ряд встреч", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000661323.html
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россия, индия, йоханнесбург, сергей лавров, субраманиам джайшанкар, мид индии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), юар, большая двадцатка
Россия, Индия, Йоханнесбург, Сергей Лавров, Субраманиам Джайшанкар, МИД Индии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), ЮАР, Большая двадцатка
Лавров обсудил с индийским коллегой встречу на высшем уровне
Лавров и глава МИД Индии Джайшанкар обсудили встречу на высшем уровне