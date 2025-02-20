https://ria.ru/20250220/lavrov-2000661662.html

Лавров обсудил с индийским коллегой встречу на высшем уровне

Лавров обсудил с индийским коллегой встречу на высшем уровне - РИА Новости, 20.02.2025

Лавров обсудил с индийским коллегой встречу на высшем уровне

Главы МИД РФ Сергей Лавров и Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили в Йоханнесбурге планируемую в этом году встречу на высшем уровне, условились провести ряд... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T22:31:00+03:00

2025-02-20T22:31:00+03:00

2025-02-20T22:31:00+03:00

россия

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субраманиам джайшанкар

мид индии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили в Йоханнесбурге планируемую в этом году встречу на высшем уровне, условились провести ряд встреч в рамках ее подготовки, заявили в МИД РФ. "Подробно обсужден график предстоящих политических контактов, включая планируемую в текущем году российско-индийскую встречу на высшем уровне, в рамках подготовки к которой главы внешнеполитических ведомств условились провести ряд встреч", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

https://ria.ru/20250220/lavrov-2000661323.html

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россия, индия, йоханнесбург, сергей лавров, субраманиам джайшанкар, мид индии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), юар, большая двадцатка