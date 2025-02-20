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Лавров проинформировал главу МИД Турции об итогах переговоров с США - РИА Новости, 20.02.2025
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22:29 20.02.2025 (обновлено: 22:30 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000661323.html
Лавров проинформировал главу МИД Турции об итогах переговоров с США
Лавров проинформировал главу МИД Турции об итогах переговоров с США - РИА Новости, 20.02.2025
Лавров проинформировал главу МИД Турции об итогах переговоров с США
Глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал министра иностранных дел Турции Хакана Фидана об итогах переговоров представителей России и США в Эр-Рияде, сообщил в РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T22:29:00+03:00
2025-02-20T22:30:00+03:00
россия
сша
сергей лавров
хакан фидан
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
турция
мид турции
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал министра иностранных дел Турции Хакана Фидана об итогах переговоров представителей России и США в Эр-Рияде, сообщил в четверг МИД России. "Лавров информировал турецкого коллегу об итогах состоявшихся в Эр-Рияде российско-американских контактов", - сказано в сообщении на сайте дипведомства. Отмечается, что стороны также обсудили координацию усилий по дальнейшей стабилизации ситуации в Сирии и сотрудничество России и Турции в торгово-экономической сфере. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000659475.html
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россия, сша, сергей лавров, хакан фидан, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, турция, мид турции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Турция, МИД Турции, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров проинформировал главу МИД Турции об итогах переговоров с США

Лавров проинформировал главу МИД Турции Фидана об итогах переговоров с США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал министра иностранных дел Турции Хакана Фидана об итогах переговоров представителей России и США в Эр-Рияде, сообщил в четверг МИД России.
"Лавров информировал турецкого коллегу об итогах состоявшихся в Эр-Рияде российско-американских контактов", - сказано в сообщении на сайте дипведомства.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Россия в Эр-Рияде призвала Запад признать новый баланс сил, заявил Лавров
Вчера, 22:02
Отмечается, что стороны также обсудили координацию усилий по дальнейшей стабилизации ситуации в Сирии и сотрудничество России и Турции в торгово-экономической сфере.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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Вчера, 21:34
 
РоссияСШАСергей ЛавровХакан ФиданПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеТурцияМИД ТурцииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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