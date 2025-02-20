https://ria.ru/20250220/lavrov-2000655672.html
Лавров обсудил урегулирование на Украине с турецким коллегой
Лавров обсудил урегулирование на Украине с турецким коллегой - РИА Новости, 20.02.2025
Лавров обсудил урегулирование на Украине с турецким коллегой
Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров на встрече в ЮАР обсудили переговорный процесс по прекращению конфликта на Украине, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T21:24:00+03:00
2025-02-20T21:24:00+03:00
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АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров на встрече в ЮАР обсудили переговорный процесс по прекращению конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве."Сегодня (20 февраля - ред.) министр иностранных дел Хакан Фидан провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях встречи министров иностранных дел стран G20. В ходе встречи обсуждался процесс прекращения войны между Украиной и Россией", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000653108.html
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В мире, Украина, Турция, Россия, Хакан Фидан, МИД Турции, ЮАР, Йоханнесбург, Большая двадцатка, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров обсудил урегулирование на Украине с турецким коллегой
Лавров и Фидан обсудил переговорный процесс по миру на Украине