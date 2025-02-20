Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил урегулирование на Украине с турецким коллегой - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:24 20.02.2025 (обновлено: 21:28 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000655672.html
Лавров обсудил урегулирование на Украине с турецким коллегой
Лавров обсудил урегулирование на Украине с турецким коллегой - РИА Новости, 20.02.2025
Лавров обсудил урегулирование на Украине с турецким коллегой
Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров на встрече в ЮАР обсудили переговорный процесс по прекращению конфликта на Украине, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T21:24:00+03:00
2025-02-20T21:28:00+03:00
в мире
украина
турция
россия
хакан фидан
мид турции
юар
йоханнесбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров на встрече в ЮАР обсудили переговорный процесс по прекращению конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве."Сегодня (20 февраля - ред.) министр иностранных дел Хакан Фидан провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях встречи министров иностранных дел стран G20. В ходе встречи обсуждался процесс прекращения войны между Украиной и Россией", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000653108.html
украина
турция
россия
юар
йоханнесбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, турция, россия, хакан фидан, мид турции, юар, йоханнесбург, большая двадцатка, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Украина, Турция, Россия, Хакан Фидан, МИД Турции, ЮАР, Йоханнесбург, Большая двадцатка, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров обсудил урегулирование на Украине с турецким коллегой

Лавров и Фидан обсудил переговорный процесс по миру на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров на встрече в ЮАР обсудили переговорный процесс по прекращению конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Сегодня (20 февраля - ред.) министр иностранных дел Хакан Фидан провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях встречи министров иностранных дел стран G20. В ходе встречи обсуждался процесс прекращения войны между Украиной и Россией", - сообщил собеседник агентства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Лавров обсудил Украину с индийским коллегой
Вчера, 20:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТурцияРоссияХакан ФиданМИД ТурцииЮАРЙоханнесбургБольшая двадцаткаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала