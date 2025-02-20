https://ria.ru/20250220/lavrov-2000653323.html

Лавров начал переговоры с турецким коллегой

Лавров начал переговоры с турецким коллегой - РИА Новости, 20.02.2025

Лавров начал переговоры с турецким коллегой

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом на полях министерской встречи G20 в Йоханнесбурге. РИА Новости, 20.02.2025

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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом на полях министерской встречи G20 в Йоханнесбурге. Ранее в четверг Лавров провел двусторонние встречи с китайским коллегой Ван И, главами МИД Индии и Алжира Субраманьямом Джайшанкаром и Ахмедом Аттафом, а также президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

https://ria.ru/20250220/lavrov-2000602551.html

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