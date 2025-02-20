Рейтинг@Mail.ru
Лавров начал переговоры с турецким коллегой - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000653323.html
Лавров начал переговоры с турецким коллегой
Лавров начал переговоры с турецким коллегой - РИА Новости, 20.02.2025
Лавров начал переговоры с турецким коллегой
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом на полях министерской встречи G20 в Йоханнесбурге. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T20:59:00+03:00
2025-02-20T20:59:00+03:00
в мире
россия
йоханнесбург
сергей лавров
хакан фидан
большая двадцатка
мид турции
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом на полях министерской встречи G20 в Йоханнесбурге. Ранее в четверг Лавров провел двусторонние встречи с китайским коллегой Ван И, главами МИД Индии и Алжира Субраманьямом Джайшанкаром и Ахмедом Аттафом, а также президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000602551.html
россия
йоханнесбург
турция
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, йоханнесбург, сергей лавров, хакан фидан, большая двадцатка, мид турции, турция, юар
В мире, Россия, Йоханнесбург, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Большая двадцатка, МИД Турции, Турция, ЮАР
Лавров начал переговоры с турецким коллегой

Лавров начал переговоры с главой МИД Турции Фиданом в Йоханнесбурге

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом на полях министерской встречи G20 в Йоханнесбурге.
Ранее в четверг Лавров провел двусторонние встречи с китайским коллегой Ван И, главами МИД Индии и Алжира Субраманьямом Джайшанкаром и Ахмедом Аттафом, а также президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Лавров после встречи G20 посетит еще несколько стран
Вчера, 17:01
 
В миреРоссияЙоханнесбургСергей ЛавровХакан ФиданБольшая двадцаткаМИД ТурцииТурцияЮАР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала