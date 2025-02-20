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Лавров обсудил Украину с индийским коллегой
Лавров обсудил Украину с индийским коллегой - РИА Новости, 20.02.2025
Лавров обсудил Украину с индийским коллегой
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым последние события, связанные с конфликтом на Украине. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T20:56:00+03:00
2025-02-20T20:56:00+03:00
2025-02-20T21:10:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым последние события, связанные с конфликтом на Украине."Рад встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сегодня вечером в Йоханнесбурге... Обсудили последние события, связанные с конфликтом на Украине, включая встречу в Эр-Рияде", - написал Джайшанкар в социальной сети X.Также главы МИД России и Индии обсудили дальнейший прогресс в двустороннем сотрудничестве.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях министерской встречи G20 в Йоханнесбурге.Заседание глав МИД стран G20 проходит 20-21 февраля в Йоханнесбурге.Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".
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Лавров обсудил Украину с индийским коллегой
Глава МИД Индии Джайшанкар, заявил что обсудил с Лавровым ситуацию на Украине