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Лавров обсудил Украину с индийским коллегой - РИА Новости, 20.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:56 20.02.2025 (обновлено: 21:10 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000653108.html
Лавров обсудил Украину с индийским коллегой
Лавров обсудил Украину с индийским коллегой - РИА Новости, 20.02.2025
Лавров обсудил Украину с индийским коллегой
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым последние события, связанные с конфликтом на Украине. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T20:56:00+03:00
2025-02-20T21:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мид индии
большая двадцатка
сергей лавров
субраманиам джайшанкар
индия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым последние события, связанные с конфликтом на Украине."Рад встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сегодня вечером в Йоханнесбурге... Обсудили последние события, связанные с конфликтом на Украине, включая встречу в Эр-Рияде", - написал Джайшанкар в социальной сети X.Также главы МИД России и Индии обсудили дальнейший прогресс в двустороннем сотрудничестве.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях министерской встречи G20 в Йоханнесбурге.Заседание глав МИД стран G20 проходит 20-21 февраля в Йоханнесбурге.Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".
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в мире, украина, мид индии, большая двадцатка, сергей лавров, субраманиам джайшанкар, индия, россия, юар, йоханнесбург
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, МИД Индии, Большая двадцатка, Сергей Лавров, Субраманиам Джайшанкар, Индия, Россия, ЮАР, Йоханнесбург
Лавров обсудил Украину с индийским коллегой

Глава МИД Индии Джайшанкар, заявил что обсудил с Лавровым ситуацию на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым последние события, связанные с конфликтом на Украине.
"Рад встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сегодня вечером в Йоханнесбурге... Обсудили последние события, связанные с конфликтом на Украине, включая встречу в Эр-Рияде", - написал Джайшанкар в социальной сети X.
Также главы МИД России и Индии обсудили дальнейший прогресс в двустороннем сотрудничестве.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях министерской встречи G20 в Йоханнесбурге.
Заседание глав МИД стран G20 проходит 20-21 февраля в Йоханнесбурге.
Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМИД ИндииБольшая двадцаткаСергей ЛавровСубраманиам ДжайшанкарИндияРоссияЮАРЙоханнесбург
 
 
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