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Лавров проводит переговоры с главой МИД Алжира на полях саммита G20 - РИА Новости, 20.02.2025
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20:22 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000648723.html
Лавров проводит переговоры с главой МИД Алжира на полях саммита G20
Лавров проводит переговоры с главой МИД Алжира на полях саммита G20 - РИА Новости, 20.02.2025
Лавров проводит переговоры с главой МИД Алжира на полях саммита G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом на полях министерской встречи G20 в Йоханнесбурге. РИА Новости, 20.02.2025
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в мире
йоханнесбург
россия
алжир (провинция)
сергей лавров
ван и (политик)
сирил рамафоса
большая двадцатка
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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом на полях министерской встречи G20 в Йоханнесбурге. Стороны тепло поприветствовали друг друга и кратко обменялись впечатлениями от выступлений на "двадцатке". Ранее Лавров провел переговоры с главами МИД Китая Ван И и Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Также он отдельно встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Заседание глав МИД стран G20 проходит 20-21 февраля в Йоханнесбурге.
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000602551.html
йоханнесбург
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в мире, йоханнесбург, россия, алжир (провинция), сергей лавров, ван и (политик), сирил рамафоса, большая двадцатка, мид кнр
В мире, Йоханнесбург, Россия, Алжир (провинция), Сергей Лавров, Ван И (политик), Сирил Рамафоса, Большая двадцатка, МИД КНР
Лавров проводит переговоры с главой МИД Алжира на полях саммита G20

Лавров проводит переговоры с главой МИД Алжира Аттафом на полях встречи G20

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров принимает участие в заседании СМИД "Группы Двадцати"
Сергей Лавров принимает участие в заседании СМИД Группы Двадцати - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : МИД России
Сергей Лавров принимает участие в заседании СМИД "Группы Двадцати". Архивное фото
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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом на полях министерской встречи G20 в Йоханнесбурге.
Стороны тепло поприветствовали друг друга и кратко обменялись впечатлениями от выступлений на "двадцатке".
Ранее Лавров провел переговоры с главами МИД Китая Ван И и Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Также он отдельно встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.
Заседание глав МИД стран G20 проходит 20-21 февраля в Йоханнесбурге.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Лавров после встречи G20 посетит еще несколько стран
Вчера, 17:01
 
В миреЙоханнесбургРоссияАлжир (провинция)Сергей ЛавровВан И (политик)Сирил РамафосаБольшая двадцаткаМИД КНР
 
 
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