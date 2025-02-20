https://ria.ru/20250220/lavrov-2000648723.html

Лавров проводит переговоры с главой МИД Алжира на полях саммита G20

Лавров проводит переговоры с главой МИД Алжира на полях саммита G20 - РИА Новости, 20.02.2025

Лавров проводит переговоры с главой МИД Алжира на полях саммита G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом на полях министерской встречи G20 в Йоханнесбурге. РИА Новости, 20.02.2025

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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом на полях министерской встречи G20 в Йоханнесбурге. Стороны тепло поприветствовали друг друга и кратко обменялись впечатлениями от выступлений на "двадцатке". Ранее Лавров провел переговоры с главами МИД Китая Ван И и Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Также он отдельно встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Заседание глав МИД стран G20 проходит 20-21 февраля в Йоханнесбурге.

https://ria.ru/20250220/lavrov-2000602551.html

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в мире, йоханнесбург, россия, алжир (провинция), сергей лавров, ван и (политик), сирил рамафоса, большая двадцатка, мид кнр