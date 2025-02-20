https://ria.ru/20250220/lavrov-2000648064.html
Лавров проводит встречу с главой МИД Индии
Лавров проводит встречу с главой МИД Индии - РИА Новости, 20.02.2025
Лавров проводит встречу с главой МИД Индии
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T20:21:00+03:00
2025-02-20T20:21:00+03:00
2025-02-20T20:21:00+03:00
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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, передает корреспондент РИА Новости. Встреча проходит на полях встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати" в Йоханнесбурге. Министры обменялись приветственными словами, переговоры далее продолжились в закрытом от прессы формате. Ранее в четверг Лавров провел двусторонние встречи с китайским коллегой Ван И и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Заседание глав МИД стран G20 проходит 20-21 февраля в Йоханнесбурге. Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря прошлого года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000575469.html
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в мире, юар, йоханнесбург, бразилия, сергей лавров, ван и (политик), сирил рамафоса, большая двадцатка
В мире, ЮАР, Йоханнесбург, Бразилия, Сергей Лавров, Ван И (политик), Сирил Рамафоса, Большая двадцатка
Лавров проводит встречу с главой МИД Индии
Лавров проводит встречу с главой МИД Индии Джайшанкаром