https://ria.ru/20250220/lavrov-2000614560.html
Лавров встретился с президентом ЮАР
Лавров встретился с президентом ЮАР - РИА Новости, 20.02.2025
Лавров встретился с президентом ЮАР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Йоханнесбурге на полях совещания глав внешнеполитических ведомств... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:39:00+03:00
2025-02-20T17:39:00+03:00
2025-02-20T17:57:00+03:00
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йоханнесбург
сергей лавров
сирил рамафоса
ван и (политик)
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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Йоханнесбурге на полях совещания глав внешнеполитических ведомств G20. Стороны тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием. Ранее Лавров провел двустороннюю встречу с главой МИД КНР Ван И и принял участие в церемонии открытия министерской встречи Группы двадцати.
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000575469.html
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в мире, россия, юар, йоханнесбург, сергей лавров, сирил рамафоса, ван и (политик), большая двадцатка, мид кнр
В мире, Россия, ЮАР, Йоханнесбург, Сергей Лавров, Сирил Рамафоса, Ван И (политик), Большая двадцатка, МИД КНР
Лавров встретился с президентом ЮАР
Лавров встретился с президентом ЮАР Рамафосой на полях совещания глав МИД G20