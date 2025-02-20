https://ria.ru/20250220/lavrov-2000614560.html

Лавров встретился с президентом ЮАР

Лавров встретился с президентом ЮАР - РИА Новости, 20.02.2025

Лавров встретился с президентом ЮАР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Йоханнесбурге на полях совещания глав внешнеполитических ведомств... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:39:00+03:00

2025-02-20T17:39:00+03:00

2025-02-20T17:57:00+03:00

в мире

россия

юар

йоханнесбург

сергей лавров

сирил рамафоса

ван и (политик)

большая двадцатка

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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Йоханнесбурге на полях совещания глав внешнеполитических ведомств G20. Стороны тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием. Ранее Лавров провел двустороннюю встречу с главой МИД КНР Ван И и принял участие в церемонии открытия министерской встречи Группы двадцати.

https://ria.ru/20250220/lavrov-2000575469.html

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юар

йоханнесбург

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в мире, россия, юар, йоханнесбург, сергей лавров, сирил рамафоса, ван и (политик), большая двадцатка, мид кнр