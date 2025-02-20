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Лавров после встречи G20 посетит еще несколько стран - РИА Новости, 20.02.2025
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17:01 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000602551.html
Лавров после встречи G20 посетит еще несколько стран
Лавров после встречи G20 посетит еще несколько стран - РИА Новости, 20.02.2025
Лавров после встречи G20 посетит еще несколько стран
Глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи руководителей дипведомств стран "Группы двадцати" (G20) в ЮАР посетит еще несколько государств, где проведет... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:01:00+03:00
2025-02-20T17:01:00+03:00
в мире
юар
россия
бразилия
сергей лавров
мария захарова
большая двадцатка
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи руководителей дипведомств стран "Группы двадцати" (G20) в ЮАР посетит еще несколько государств, где проведет переговоры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "После ЮАР запланирован еще один вояж, который состоит из посещения нескольких стран, где (пройдут - ред.) полноценные переговоры", - сказала она в эфире телеканала НТВ. При этом она назвала график министра "феноменальным". Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".
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в мире, юар, россия, бразилия, сергей лавров, мария захарова, большая двадцатка
В мире, ЮАР, Россия, Бразилия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Большая двадцатка
Лавров после встречи G20 посетит еще несколько стран

Захарова: Лавров после G20 посетит еще несколько стран, где проведет переговоры

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи руководителей дипведомств стран "Группы двадцати" (G20) в ЮАР посетит еще несколько государств, где проведет переговоры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"После ЮАР запланирован еще один вояж, который состоит из посещения нескольких стран, где (пройдут - ред.) полноценные переговоры", - сказала она в эфире телеканала НТВ.
При этом она назвала график министра "феноменальным".
Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".
Глава МИД Сергей Лавров во время прибытия в Йоханнесбург. 20 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Лавров прибыл на встречу глав МИД G20 в Йоханнесбург
Вчера, 08:11
 
В миреЮАРРоссияБразилияСергей ЛавровМария ЗахароваБольшая двадцатка
 
 
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