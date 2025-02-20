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Лавров прибыл на встречу глав МИД G20 - РИА Новости, 20.02.2025
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15:38 20.02.2025 (обновлено: 19:36 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000572469.html
Лавров прибыл на встречу глав МИД G20
Лавров прибыл на встречу глав МИД G20 - РИА Новости, 20.02.2025
Лавров прибыл на встречу глав МИД G20
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на встречу министров иностранных дел стран G20 в Йоханнесбурге, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:38:00+03:00
2025-02-20T19:36:00+03:00
в мире
йоханнесбург
большая двадцатка
сергей лавров
юар
норвегия
турция
эспен барт эйде
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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на встречу министров иностранных дел стран G20 в Йоханнесбурге, сообщил корреспондент РИА Новости.Войдя в зал, министр прошел к своему месту и по дороге обменялся рукопожатием с несколькими коллегами, в частности с главой МИД Норвегии Эспеном Барт Эйде.Лавров сидит между главами МИД Турции и Южной Кореи Хаканом Фиданом и Чо Тхэ Ёлем.Заседание Совета министров иностранных дел открылось обращением президента ЮАР Сирила Рамафосы.Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр выступит на пленарных заседаниях, где даст развернутый анализ международной ситуации. Также у него запланированы двусторонние контакты на полях встречи.Незадолго до этого в четверг Лавров уже провел встречу с китайским коллегой Ван И.С 1 декабря прошлого года председательство в "Большой двадцатке" перешло к ЮАР от Бразилии, оно проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие". В конце ноября Претория передаст его США.
https://ria.ru/20250210/lavrov-1998497871.html
https://ria.ru/20250219/evropa-2000290892.html
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в мире, йоханнесбург, большая двадцатка, сергей лавров, юар, норвегия, турция, эспен барт эйде, хакан фидан
В мире, Йоханнесбург, Большая двадцатка, Сергей Лавров, ЮАР, Норвегия, Турция, Эспен Барт Эйде, Хакан Фидан
Лавров прибыл на встречу глав МИД G20

Лавров обменялся рукопожатием с главой МИД Норвегии Эйде на СМИД G20

© Фото : МИД России/TelegramГлава МИД России Сергей Лавров во время прибытия в Йоханнесбург
Глава МИД России Сергей Лавров во время прибытия в Йоханнесбург - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Глава МИД России Сергей Лавров во время прибытия в Йоханнесбург
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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на встречу министров иностранных дел стран G20 в Йоханнесбурге, сообщил корреспондент РИА Новости.
Войдя в зал, министр прошел к своему месту и по дороге обменялся рукопожатием с несколькими коллегами, в частности с главой МИД Норвегии Эспеном Барт Эйде.
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Лавров сидит между главами МИД Турции и Южной Кореи Хаканом Фиданом и Чо Тхэ Ёлем.
Заседание Совета министров иностранных дел открылось обращением президента ЮАР Сирила Рамафосы.
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Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр выступит на пленарных заседаниях, где даст развернутый анализ международной ситуации. Также у него запланированы двусторонние контакты на полях встречи.
Незадолго до этого в четверг Лавров уже провел встречу с китайским коллегой Ван И.

В "Группу двадцати" входят 19 стран: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Евросоюз и Африканский союз.

С 1 декабря прошлого года председательство в "Большой двадцатке" перешло к ЮАР от Бразилии, оно проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие". В конце ноября Претория передаст его США.
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В миреЙоханнесбургБольшая двадцаткаСергей ЛавровЮАРНорвегияТурцияЭспен Барт ЭйдеХакан Фидан
 
 
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