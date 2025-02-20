Лавров прибыл на встречу глав МИД G20
Лавров обменялся рукопожатием с главой МИД Норвегии Эйде на СМИД G20
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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на встречу министров иностранных дел стран G20 в Йоханнесбурге, сообщил корреспондент РИА Новости.
Войдя в зал, министр прошел к своему месту и по дороге обменялся рукопожатием с несколькими коллегами, в частности с главой МИД Норвегии Эспеном Барт Эйде.
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Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр выступит на пленарных заседаниях, где даст развернутый анализ международной ситуации. Также у него запланированы двусторонние контакты на полях встречи.
Незадолго до этого в четверг Лавров уже провел встречу с китайским коллегой Ван И.
В "Группу двадцати" входят 19 стран: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Евросоюз и Африканский союз.
С 1 декабря прошлого года председательство в "Большой двадцатке" перешло к ЮАР от Бразилии, оно проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие". В конце ноября Претория передаст его США.
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