https://ria.ru/20250220/lavrov-2000572469.html

Лавров прибыл на встречу глав МИД G20

Лавров прибыл на встречу глав МИД G20 - РИА Новости, 20.02.2025

Лавров прибыл на встречу глав МИД G20

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на встречу министров иностранных дел стран G20 в Йоханнесбурге, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:38:00+03:00

2025-02-20T15:38:00+03:00

2025-02-20T19:36:00+03:00

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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на встречу министров иностранных дел стран G20 в Йоханнесбурге, сообщил корреспондент РИА Новости.Войдя в зал, министр прошел к своему месту и по дороге обменялся рукопожатием с несколькими коллегами, в частности с главой МИД Норвегии Эспеном Барт Эйде.Лавров сидит между главами МИД Турции и Южной Кореи Хаканом Фиданом и Чо Тхэ Ёлем.Заседание Совета министров иностранных дел открылось обращением президента ЮАР Сирила Рамафосы.Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр выступит на пленарных заседаниях, где даст развернутый анализ международной ситуации. Также у него запланированы двусторонние контакты на полях встречи.Незадолго до этого в четверг Лавров уже провел встречу с китайским коллегой Ван И.С 1 декабря прошлого года председательство в "Большой двадцатке" перешло к ЮАР от Бразилии, оно проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие". В конце ноября Претория передаст его США.

https://ria.ru/20250210/lavrov-1998497871.html

https://ria.ru/20250219/evropa-2000290892.html

https://ria.ru/20250213/tramp-1999245630.html

йоханнесбург

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