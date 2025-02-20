https://ria.ru/20250220/lavrov-2000557793.html

Лавров отметил важность российско-китайских отношений для стабильности мира

Лавров отметил важность российско-китайских отношений для стабильности мира - РИА Новости, 20.02.2025

Лавров отметил важность российско-китайских отношений для стабильности мира

Российско-китайские отношения стали и остаются все более значимым фактором стабилизации международной обстановки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:56:00+03:00

2025-02-20T14:56:00+03:00

2025-02-20T14:56:00+03:00

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китай

йоханнесбург

сергей лавров

си цзиньпин

ван и (политик)

оон

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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Российско-китайские отношения стали и остаются все более значимым фактором стабилизации международной обстановки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Безусловно, начало нового года для наших отношений было весьма урожайным. Нет сомнений, что дальнейшая работа в ходе 2025 года будет приносить результаты на основе тех задач, которые определили президент (РФ) Путин и председатель (КНР) Си Цзиньпин, в том числе в ходе недавних обстоятельных новогодних контактов", - сказал Лавров, открывая встречу с главой МИД КНР Ван И в Йоханнесбурге. "Мы условились о вашем визите в Москву. Так что следующий наш контакт будет уже в Российской Федерации", - сообщил российский министр. Он отметил, что российско-китайские отношения "стали и остаются все более значимым фактором стабилизации международной обстановки, недопущения ее скатывания к тотальной конфронтации". "И в этом наши цели абсолютно совпадают. Мы продолжим работать в стратегической связке и в ООН, особенно в Совете безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, в БРИКС, АСЕАН и безусловно в "группе двадцати", которая является важной ступенью продвижения принципов многополярности и ступенью привыкания наших западных коллег к честной, справедливой, равноправной и взаимоуважительной работе", - заявил Лавров.

https://ria.ru/20250220/lavrov-2000457930.html

россия

китай

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в мире, россия, китай, йоханнесбург, сергей лавров, си цзиньпин, ван и (политик), оон, брикс