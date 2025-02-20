Лавров отметил важность российско-китайских отношений для стабильности мира
Лавров: отношения РФ и КНР становятся все более значимыми для стабильности мира
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи "на полях" СМИД "Группы двадцати"
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи "на полях" СМИД "Группы двадцати"
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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Российско-китайские отношения стали и остаются все более значимым фактором стабилизации международной обстановки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Безусловно, начало нового года для наших отношений было весьма урожайным. Нет сомнений, что дальнейшая работа в ходе 2025 года будет приносить результаты на основе тех задач, которые определили президент (РФ) Путин и председатель (КНР) Си Цзиньпин, в том числе в ходе недавних обстоятельных новогодних контактов", - сказал Лавров, открывая встречу с главой МИД КНР Ван И в Йоханнесбурге.
"Мы условились о вашем визите в Москву. Так что следующий наш контакт будет уже в Российской Федерации", - сообщил российский министр.
Он отметил, что российско-китайские отношения "стали и остаются все более значимым фактором стабилизации международной обстановки, недопущения ее скатывания к тотальной конфронтации".
"И в этом наши цели абсолютно совпадают. Мы продолжим работать в стратегической связке и в ООН, особенно в Совете безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, в БРИКС, АСЕАН и безусловно в "группе двадцати", которая является важной ступенью продвижения принципов многополярности и ступенью привыкания наших западных коллег к честной, справедливой, равноправной и взаимоуважительной работе", - заявил Лавров.