https://ria.ru/20250220/lavrov-2000469738.html

Глава МИД Турции планирует провести переговоры с Лавровым, сообщил источник

Глава МИД Турции планирует провести переговоры с Лавровым, сообщил источник - РИА Новости, 20.02.2025

Глава МИД Турции планирует провести переговоры с Лавровым, сообщил источник

Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях заседания G20 ("Большой двадцатки") в Йоханнесбурге в РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T09:25:00+03:00

2025-02-20T09:25:00+03:00

2025-02-20T09:35:00+03:00

в мире

турция

юар

большая двадцатка

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg

АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях заседания G20 ("Большой двадцатки") в Йоханнесбурге в четверг, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции."Министр иностранных дел Фидан примет участие в открытии первой сессии встречи министров иностранных дел G20 и второй сессии "Глобальная геополитическая ситуация", - сообщил собеседник агентства.По его словам, в графике Фидана планируется ряд двусторонних встреч, среди которых "встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым".

https://ria.ru/20250204/milliardy-1997231089.html

турция

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, юар, большая двадцатка, сергей лавров