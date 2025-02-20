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Глава МИД Турции планирует провести переговоры с Лавровым, сообщил источник - РИА Новости, 20.02.2025
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09:25 20.02.2025 (обновлено: 09:35 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000469738.html
Глава МИД Турции планирует провести переговоры с Лавровым, сообщил источник
Глава МИД Турции планирует провести переговоры с Лавровым, сообщил источник - РИА Новости, 20.02.2025
Глава МИД Турции планирует провести переговоры с Лавровым, сообщил источник
Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях заседания G20 ("Большой двадцатки") в Йоханнесбурге в РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T09:25:00+03:00
2025-02-20T09:35:00+03:00
в мире
турция
юар
большая двадцатка
сергей лавров
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АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях заседания G20 ("Большой двадцатки") в Йоханнесбурге в четверг, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции."Министр иностранных дел Фидан примет участие в открытии первой сессии встречи министров иностранных дел G20 и второй сессии "Глобальная геополитическая ситуация", - сообщил собеседник агентства.По его словам, в графике Фидана планируется ряд двусторонних встреч, среди которых "встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым".
https://ria.ru/20250204/milliardy-1997231089.html
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в мире, турция, юар, большая двадцатка, сергей лавров
В мире, Турция, ЮАР, Большая двадцатка, Сергей Лавров
Глава МИД Турции планирует провести переговоры с Лавровым, сообщил источник

Глава МИД Турции планирует провести переговоры с Лавровым на полях G20 в ЮАР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях заседания G20 ("Большой двадцатки") в Йоханнесбурге в четверг, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
«
"Министр иностранных дел Фидан примет участие в открытии первой сессии встречи министров иностранных дел G20 и второй сессии "Глобальная геополитическая ситуация", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, в графике Фидана планируется ряд двусторонних встреч, среди которых "встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым".
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В миреТурцияЮАРБольшая двадцаткаСергей Лавров
 
 
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