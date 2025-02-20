https://ria.ru/20250220/lavrov-2000469738.html
Глава МИД Турции планирует провести переговоры с Лавровым, сообщил источник
Глава МИД Турции планирует провести переговоры с Лавровым, сообщил источник - РИА Новости, 20.02.2025
Глава МИД Турции планирует провести переговоры с Лавровым, сообщил источник
Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях заседания G20 ("Большой двадцатки") в Йоханнесбурге в РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T09:25:00+03:00
2025-02-20T09:25:00+03:00
2025-02-20T09:35:00+03:00
в мире
турция
юар
большая двадцатка
сергей лавров
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АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях заседания G20 ("Большой двадцатки") в Йоханнесбурге в четверг, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции."Министр иностранных дел Фидан примет участие в открытии первой сессии встречи министров иностранных дел G20 и второй сессии "Глобальная геополитическая ситуация", - сообщил собеседник агентства.По его словам, в графике Фидана планируется ряд двусторонних встреч, среди которых "встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым".
https://ria.ru/20250204/milliardy-1997231089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, юар, большая двадцатка, сергей лавров
В мире, Турция, ЮАР, Большая двадцатка, Сергей Лавров
Глава МИД Турции планирует провести переговоры с Лавровым, сообщил источник
Глава МИД Турции планирует провести переговоры с Лавровым на полях G20 в ЮАР