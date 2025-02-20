https://ria.ru/20250220/lavrov-2000457930.html

Лавров прибыл на встречу глав МИД G20 в Йоханнесбург

Лавров прибыл на встречу глав МИД G20 в Йоханнесбург - РИА Новости, 20.02.2025

Лавров прибыл на встречу глав МИД G20 в Йоханнесбург

Глава МИД Сергей Лавров прибыл в Йоханнесбург на встречу министров иностранных дел стран G20, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2025

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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров прибыл в Йоханнесбург на встречу министров иностранных дел стран G20, сообщил корреспондент РИА Новости.Как отмечала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, министр выступит на пленарных заседаниях, где даст развернутый анализ международной ситуации.Кроме того, прорабатываются контакты Лаврова с коллегами "на полях" мероприятия.Встреча глав МИД G20 в Йоханнесбурге пройдет 20-21 февраля. С 1 декабря прошлого года председательство в "Большой двадцатке" перешло к ЮАР от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США.Председательство Южно-Африканской Республики проходит под девизом “Солидарность, равенство и устойчивое развитие".

https://ria.ru/20250210/lavrov-1998497871.html

https://ria.ru/20250219/evropa-2000290892.html

https://ria.ru/20250213/tramp-1999245630.html

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в мире, сергей лавров, юар, йоханнесбург, мария захарова, бразилия, большая двадцатка