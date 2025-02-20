Лавров прибыл на встречу глав МИД G20 в Йоханнесбург
Лавров прибыл в Йоханнесбург для участия во встрече глав МИД G20
© Фото : МИД России/TelegramГлава МИД Сергей Лавров во время прибытия в Йоханнесбург. 20 февраля 2025
Глава МИД Сергей Лавров во время прибытия в Йоханнесбург. 20 февраля 2025
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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров прибыл в Йоханнесбург на встречу министров иностранных дел стран G20, сообщил корреспондент РИА Новости.
Как отмечала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, министр выступит на пленарных заседаниях, где даст развернутый анализ международной ситуации.
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Кроме того, прорабатываются контакты Лаврова с коллегами "на полях" мероприятия.
Встреча глав МИД G20 в Йоханнесбурге пройдет 20-21 февраля.
В "Группу двадцати" входят 19 стран: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Евросоюз и Африканский союз.
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С 1 декабря прошлого года председательство в "Большой двадцатке" перешло к ЮАР от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США.
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