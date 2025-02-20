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Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" - РИА Новости, 20.02.2025
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"
Актер Геннадий Косарев, известный по участию в сериале "Улицы разбитых фонарей", умер на 65-м году жизни, сообщил Молодежный театр на Фонтанке в соцсети... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T09:23:00+03:00
2025-02-20T09:23:00+03:00
2025-02-20T15:03:00+03:00
культура
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гитис
геннадий косарев (актер)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Актер Геннадий Косарев, известный по участию в сериале "Улицы разбитых фонарей", умер на 65-м году жизни, сообщил Молодежный театр на Фонтанке в соцсети "ВКонтакте"."Девятнадцатого февраля на 65-м году жизни после продолжительной болезни скончался артист Молодежного театра на Фонтанке Геннадий Косарев", — заявили в театре, где служил артист.Окончив ГИТИС, Косарев поступил в Московский академический театр имени Владимира Маяковского, где прослужил 11 лет и сыграл более десяти ролей. В дальнейшем артист переехал в Санкт-Петербург, связав свою творческую судьбу с Молодежным театром на Фонтанке, где прослужил более 30 лет. "Борясь с тяжелой болезнью, он продолжал выходить на сцену — не мог подвести зрителей и коллег. Еще неделю назад он играл в спектакле "Жозефина и Наполеон", <...> своем последнем спектакле", — указано в публикации.Косарев известен также по ролям в сериалах "Литейный" и "Агент особого назначения". Всего он участвовал в 44 кинопроектах.О дате и месте прощания с артистом пока не сообщается.
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санкт-петербург, гитис, геннадий косарев (актер)
Культура, Санкт-Петербург, ГИТИС, Геннадий Косарев (актер)
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Геннадий Косарев