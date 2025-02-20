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Косачев оценил результаты переговоров России и США - РИА Новости, 20.02.2025
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14:20 20.02.2025 (обновлено: 14:24 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/kosachev-2000548372.html
Косачев оценил результаты переговоров России и США
Косачев оценил результаты переговоров России и США - РИА Новости, 20.02.2025
Косачев оценил результаты переговоров России и США
Переговорный процесс России и США сразу показал, кто на самом деле выступает за мирное урегулирование на Украине, а кто – против, считает вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:20:00+03:00
2025-02-20T14:24:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
константин косачев
владимир зеленский
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Переговорный процесс России и США сразу показал, кто на самом деле выступает за мирное урегулирование на Украине, а кто – против, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "В итоге конфигурация сил стала предельно простой: кто против переговоров – для начала на российско-американском треке – тот за продолжение кровопролития. Точка. Никакие разговоры евроястребов на тему "нужен не любой, а справедливый мир", то есть – на их условиях, "перемирие – это путь к новому конфликту", "после Украины Россия нападет на Европу" и тому подобное не могут отменить этот факт", - написал политик в своем Telegram-канале. По словам сенатора, каждый, кто сегодня собирает новые пакеты оружия вместо вклада в переговорный процесс, несет прямую ответственность за гибель людей. "Элиты, которые отвергли демократию, в чем их жестко обвинил (вице-президент США Джей Ди) Вэнс в Мюнхене, отвергают и мир", - подчеркнул Косачев. Он также отметил, что "Владимир Зеленский выбрал абсолютно провальную форму диалога – тем более публичного – с лидером Америки". Он обвиняет Дональда Трампа в некомпетентности и в повторении чужой "дезинформации", напомнил Косачев. При этом, как заметил Вэнс, сам публичный формат – не лучший способ иметь дело с президентом Трампом. А нападать на тех, "благодаря кому эта страна существует", - позорно и вызовет "противоположный эффект", добавил законодатель. "Причина столь недальновидного поведения отнюдь не в характере украинского руководителя, а в том, что он действует по "подсказкам" уже четко сформировавшейся "партии войны". А это – американские демократы, Еврокомиссия, ряд европейских столиц, и особенно – Лондон. Именно эти силы собирались только что в Париже, и они выстраивают стратегию продолжения и усиления украинского конфликта, а также противостояния Трампу и его партии. Империя хочет нанести ответный удар, и Украина – одно из главных полей для военно-либерального реванша", - полагает Косачев. Для Трампа нынешняя Украина и "имевший скромный успех комик Владимир Зеленский" – это проект экс-президента США Джо Байдена и Демократической партии, который привел к ненужному кровопролитию и огромным бесполезным тратам американских средств, отметил сенатор. "Проблема в том, что и Зеленский, и леволиберальная "партия войны", по сути, экзистенциально заинтересованы в продолжении военных действий, поскольку даже их приостановка будет означать гибельные для киевского режима выборы, а для правящих элит Европы – неизбежность столкнуться с самым строгим и опасным оппонентом: с собственными народами. Которые подвергли огромным испытаниям ради, как выясняется, искусственного проекта либеральных сил Америки и Европы, а вовсе не за правое дело, свободу и демократию", - написал парламентарий. По словам Косачева, Трамп называет Зеленского "неизбранным диктатором" и это "рушит всю конструкцию, с помощью которой оправдывают продолжение конфликта, бесчисленные жертвы и растущие расходы на его обслуживание".
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, константин косачев, владимир зеленский, совет федерации рф, еврокомиссия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Константин Косачев, Владимир Зеленский, Совет Федерации РФ, Еврокомиссия, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Косачев оценил результаты переговоров России и США

Косачев: переговоры показали, кто выступает за мирное урегулирование на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев . Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Переговорный процесс России и США сразу показал, кто на самом деле выступает за мирное урегулирование на Украине, а кто – против, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"В итоге конфигурация сил стала предельно простой: кто против переговоров – для начала на российско-американском треке – тот за продолжение кровопролития. Точка. Никакие разговоры евроястребов на тему "нужен не любой, а справедливый мир", то есть – на их условиях, "перемирие – это путь к новому конфликту", "после Украины Россия нападет на Европу" и тому подобное не могут отменить этот факт", - написал политик в своем Telegram-канале.
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По словам сенатора, каждый, кто сегодня собирает новые пакеты оружия вместо вклада в переговорный процесс, несет прямую ответственность за гибель людей. "Элиты, которые отвергли демократию, в чем их жестко обвинил (вице-президент США Джей Ди) Вэнс в Мюнхене, отвергают и мир", - подчеркнул Косачев.
Он также отметил, что "Владимир Зеленский выбрал абсолютно провальную форму диалога – тем более публичного – с лидером Америки". Он обвиняет Дональда Трампа в некомпетентности и в повторении чужой "дезинформации", напомнил Косачев.
При этом, как заметил Вэнс, сам публичный формат – не лучший способ иметь дело с президентом Трампом. А нападать на тех, "благодаря кому эта страна существует", - позорно и вызовет "противоположный эффект", добавил законодатель.
"Причина столь недальновидного поведения отнюдь не в характере украинского руководителя, а в том, что он действует по "подсказкам" уже четко сформировавшейся "партии войны". А это – американские демократы, Еврокомиссия, ряд европейских столиц, и особенно – Лондон. Именно эти силы собирались только что в Париже, и они выстраивают стратегию продолжения и усиления украинского конфликта, а также противостояния Трампу и его партии. Империя хочет нанести ответный удар, и Украина – одно из главных полей для военно-либерального реванша", - полагает Косачев.
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Для Трампа нынешняя Украина и "имевший скромный успех комик Владимир Зеленский" – это проект экс-президента США Джо Байдена и Демократической партии, который привел к ненужному кровопролитию и огромным бесполезным тратам американских средств, отметил сенатор.
"Проблема в том, что и Зеленский, и леволиберальная "партия войны", по сути, экзистенциально заинтересованы в продолжении военных действий, поскольку даже их приостановка будет означать гибельные для киевского режима выборы, а для правящих элит Европы – неизбежность столкнуться с самым строгим и опасным оппонентом: с собственными народами. Которые подвергли огромным испытаниям ради, как выясняется, искусственного проекта либеральных сил Америки и Европы, а вовсе не за правое дело, свободу и демократию", - написал парламентарий.
По словам Косачева, Трамп называет Зеленского "неизбранным диктатором" и это "рушит всю конструкцию, с помощью которой оправдывают продолжение конфликта, бесчисленные жертвы и растущие расходы на его обслуживание".
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Захарова оценила роль США в урегулировании украинского кризиса
6 февраля, 16:47
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампКонстантин КосачевВладимир ЗеленскийСовет Федерации РФЕврокомиссияПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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