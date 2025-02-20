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В Белом доме назвали контакты с Россией в Эр-Рияде историческими

В Белом доме назвали контакты с Россией в Эр-Рияде историческими - РИА Новости, 20.02.2025

В Белом доме назвали контакты с Россией в Эр-Рияде историческими

Встреча с российскими представителями в Саудовской Аравии была исторической, заявил советник президента США Майк Уолтц на брифинге в Белом доме. РИА Новости, 20.02.2025

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2025-02-20T21:34:00+03:00

2025-02-20T22:10:00+03:00

россия

сша

саудовская аравия

юрий ушаков

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кирилл дмитриев

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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Встреча с российскими представителями в Саудовской Аравии была исторической, заявил советник президента США Майк Уолтц на брифинге в Белом доме. "Конечно, у нас только что были исторические переговоры", — сказал он.Уолтц отметил, что контактов между Москвой и Вашингтоном не было уже года. По его словам, значительно укрепить доверие в переговорах помогло освобождение Россией американского гражданина Марка Фогеля. Советник Трампа отметил, что это стало первым шагом к началу контактов, "движения вперед к миру"."Наши переговоры с российской стороной действительно охватывают более широкий спектр тем, но, как ясно дал понять президент Трамп, первым шагом должно стать прекращение боевых действий", — добавил Уолц.При этом он намекнул, что дальнейшие решения, касающиеся двусторонних отношений, в том числе санкционной политики, будут зависеть от прогресса в урегулировании конфликта.Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как отмечал Ушаков, на встрече поднимался вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. Президент России Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html

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россия

сша

саудовская аравия

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