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В Белом доме назвали контакты с Россией в Эр-Рияде историческими - РИА Новости, 20.02.2025
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21:34 20.02.2025 (обновлено: 22:10 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/kontakt-2000657025.html
В Белом доме назвали контакты с Россией в Эр-Рияде историческими
В Белом доме назвали контакты с Россией в Эр-Рияде историческими - РИА Новости, 20.02.2025
В Белом доме назвали контакты с Россией в Эр-Рияде историческими
Встреча с российскими представителями в Саудовской Аравии была исторической, заявил советник президента США Майк Уолтц на брифинге в Белом доме. РИА Новости, 20.02.2025
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россия
сша
саудовская аравия
юрий ушаков
сергей лавров
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Встреча с российскими представителями в Саудовской Аравии была исторической, заявил советник президента США Майк Уолтц на брифинге в Белом доме. &quot;Конечно, у нас только что были исторические переговоры&quot;, — сказал он.Уолтц отметил, что контактов между Москвой и Вашингтоном не было уже года. По его словам, значительно укрепить доверие в переговорах помогло освобождение Россией американского гражданина Марка Фогеля. Советник Трампа отметил, что это стало первым шагом к началу контактов, "движения вперед к миру"."Наши переговоры с российской стороной действительно охватывают более широкий спектр тем, но, как ясно дал понять президент Трамп, первым шагом должно стать прекращение боевых действий", — добавил Уолц.При этом он намекнул, что дальнейшие решения, касающиеся двусторонних отношений, в том числе санкционной политики, будут зависеть от прогресса в урегулировании конфликта.Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как отмечал Ушаков, на встрече поднимался вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. Президент России Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
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россия, сша, саудовская аравия, юрий ушаков, сергей лавров, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, США, Саудовская Аравия, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
В Белом доме назвали контакты с Россией в Эр-Рияде историческими

Советник президента США Уолц: контакты с Россией в Эр-Рияде были историческими

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Встреча с российскими представителями в Саудовской Аравии была исторической, заявил советник президента США Майк Уолтц на брифинге в Белом доме.
«

"Конечно, у нас только что были исторические переговоры", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Почему Штаты пошли на переговоры с Россией
18 февраля, 08:00
Уолтц отметил, что контактов между Москвой и Вашингтоном не было уже года. По его словам, значительно укрепить доверие в переговорах помогло освобождение Россией американского гражданина Марка Фогеля. Советник Трампа отметил, что это стало первым шагом к началу контактов, "движения вперед к миру".
«
"Наши переговоры с российской стороной действительно охватывают более широкий спектр тем, но, как ясно дал понять президент Трамп, первым шагом должно стать прекращение боевых действий", — добавил Уолц.
При этом он намекнул, что дальнейшие решения, касающиеся двусторонних отношений, в том числе санкционной политики, будут зависеть от прогресса в урегулировании конфликта.
Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как отмечал Ушаков, на встрече поднимался вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. Президент России Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США сделали первый шаг к миру
18 февраля, 17:21
 
РоссияСШАСаудовская АравияЮрий УшаковСергей ЛавровКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ мире
 
 
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