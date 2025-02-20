Рейтинг@Mail.ru
Украинский комик Ласточкин вступил в ряды ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 20.02.2025 (обновлено: 17:01 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/komik-2000601816.html
Украинский комик Ласточкин вступил в ряды ВСУ
Украинский комик Ласточкин вступил в ряды ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025
Украинский комик Ласточкин вступил в ряды ВСУ
Украинский юморист, экс-участник КВН и шоу "Однажды в России" Игорь Ласточкин сообщил о своем вступлении в ряды ВСУ, однако украинцы его порыв не оценили,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:00:00+03:00
2025-02-20T17:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
казахстан
украина
вооруженные силы украины
квн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000601420_0:139:934:664_1920x0_80_0_0_860f078524d3f6107676d223884e8fb9.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинский юморист, экс-участник КВН и шоу "Однажды в России" Игорь Ласточкин сообщил о своем вступлении в ряды ВСУ, однако украинцы его порыв не оценили, написав комику много саркастических комментариев о своевременности такого решения. Ласточкин опубликовал фотографию с военным билетом и автоматом в Instagram*, написав: "Сложные времена рождают сильных людей! Один из 4%". Других подробностей своего участия в рядах украинской армии он не привел. Однако украинцы его порыв не оценили, в комментариях к посту подписчики отметили несвоевременность решения уйти на фронт. "После трех лет... быстро вы. Под конец войны надо же всем стать военным, чтобы потом говорить, что войну прошел", - написал один из подписчиков. Другой пользователь отметил, что решение присоединится в ВСУ принято спустя три года, когда появились признаки возможного урегулирования военного конфликта. "Три года готовился и понял, что все вот-вот закончится", - говорится в комментарии. Ласточкин родом из Казахстана, много лет проживает на Украине, с 2015 года он был тренером в юмористическом шоу "Лига Смеха". С февраля 2022 года помогает собирать деньги для ВСУ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250110/likvidatsiya-1993030462.html
россия
казахстан
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000601420_0:0:935:702_1920x0_80_0_0_21dcd03ead763c77eb0f2872449cf61f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, казахстан, украина, вооруженные силы украины, квн
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Казахстан, Украина, Вооруженные силы Украины, КВН
Украинский комик Ласточкин вступил в ряды ВСУ

Украинцы раскритиковали комика Ласточкина за вступление в ряды ВСУ

© Страница Игоря Ласточкина в соцсетиИгорь Ласточкин
Игорь Ласточкин - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Страница Игоря Ласточкина в соцсети
Игорь Ласточкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинский юморист, экс-участник КВН и шоу "Однажды в России" Игорь Ласточкин сообщил о своем вступлении в ряды ВСУ, однако украинцы его порыв не оценили, написав комику много саркастических комментариев о своевременности такого решения.
Ласточкин опубликовал фотографию с военным билетом и автоматом в Instagram*, написав: "Сложные времена рождают сильных людей! Один из 4%". Других подробностей своего участия в рядах украинской армии он не привел.
«
Однако украинцы его порыв не оценили, в комментариях к посту подписчики отметили несвоевременность решения уйти на фронт. "После трех лет... быстро вы. Под конец войны надо же всем стать военным, чтобы потом говорить, что войну прошел", - написал один из подписчиков. Другой пользователь отметил, что решение присоединится в ВСУ принято спустя три года, когда появились признаки возможного урегулирования военного конфликта. "Три года готовился и понял, что все вот-вот закончится", - говорится в комментарии.
Ласточкин родом из Казахстана, много лет проживает на Украине, с 2015 года он был тренером в юмористическом шоу "Лига Смеха". С февраля 2022 года помогает собирать деньги для ВСУ.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Владимир Раков - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
В зоне СВО ликвидировали участника российского телешоу, воевавшего за ВСУ
10 января, 00:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКазахстанУкраинаВооруженные силы УкраиныКВН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала