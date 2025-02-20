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Украинский комик Ласточкин вступил в ряды ВСУ

Украинский комик Ласточкин вступил в ряды ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025

Украинский комик Ласточкин вступил в ряды ВСУ

Украинский юморист, экс-участник КВН и шоу "Однажды в России" Игорь Ласточкин сообщил о своем вступлении в ряды ВСУ, однако украинцы его порыв не оценили,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:00:00+03:00

2025-02-20T17:00:00+03:00

2025-02-20T17:01:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинский юморист, экс-участник КВН и шоу "Однажды в России" Игорь Ласточкин сообщил о своем вступлении в ряды ВСУ, однако украинцы его порыв не оценили, написав комику много саркастических комментариев о своевременности такого решения. Ласточкин опубликовал фотографию с военным билетом и автоматом в Instagram*, написав: "Сложные времена рождают сильных людей! Один из 4%". Других подробностей своего участия в рядах украинской армии он не привел. Однако украинцы его порыв не оценили, в комментариях к посту подписчики отметили несвоевременность решения уйти на фронт. "После трех лет... быстро вы. Под конец войны надо же всем стать военным, чтобы потом говорить, что войну прошел", - написал один из подписчиков. Другой пользователь отметил, что решение присоединится в ВСУ принято спустя три года, когда появились признаки возможного урегулирования военного конфликта. "Три года готовился и понял, что все вот-вот закончится", - говорится в комментарии. Ласточкин родом из Казахстана, много лет проживает на Украине, с 2015 года он был тренером в юмористическом шоу "Лига Смеха". С февраля 2022 года помогает собирать деньги для ВСУ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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в мире, россия, казахстан, украина, вооруженные силы украины, квн