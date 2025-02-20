https://ria.ru/20250220/kazahstan-2000477373.html

В Казахстане не будут блокировать средства нерезидентов

В Казахстане не будут блокировать средства нерезидентов - РИА Новости, 20.02.2025

В Казахстане не будут блокировать средства нерезидентов

Денежные средства иностранцев не будут блокироваться на счетах в банках Казахстана по истечению срока действия платежных карт, которые по новым правилам... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T10:02:00+03:00

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АЛМА-АТА, 20 фев - РИА Новости. Денежные средства иностранцев не будут блокироваться на счетах в банках Казахстана по истечению срока действия платежных карт, которые по новым правилам выдаются нерезидентам на 12 месяцев, сообщает агентство по регулированию и развитию финансового рынка республики (АРРФР). "Принятыми поправки вопрос "замораживания" денежных средств на платежных картах нерезидентов не затрагивался. Согласно постановлению правления агентства от 31 декабря 2024 года, срок действия платежных карт, выпущенных для нерезидентов республики Казахстан, ограничен 12 месяцами. Однако данное изменение не влияет на доступ нерезидентов к их средствам, поскольку банковские счета, к которым привязаны карты, продолжают функционировать после истечения срока действия карты. Банк заранее уведомляет клиента о предстоящем завершении срока действия карты и предоставляет возможность распорядиться средствами через банковский счет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте InBusiness.kz со ссылкой на АРРФР. В середине января агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сообщило, что ограничило срок действия банковских карт для нерезидентов республики 12 месяцами. По информации регулятора, новые меры направлены на минимизацию использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов, в том числе через ограничения по сроку действия карт. Ряд банков на этом фоне временно прекратили выпуск карт для нерезидентов.

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