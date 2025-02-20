https://ria.ru/20250220/iran-2000510498.html

В Тегеране поддержали формат "3+3" переговоров по Закавказью

В Тегеране поддержали формат "3+3" переговоров по Закавказью - РИА Новости, 20.02.2025

В Тегеране поддержали формат "3+3" переговоров по Закавказью

Спикер Исламского консультативного совета (парламент) Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран полностью поддерживает платформу "3+3", которая будет... РИА Новости, 20.02.2025

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мохаммад-багер галибаф

ильхам алиев

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БАКУ, 20 фев – РИА Новости. Спикер Исламского консультативного совета (парламент) Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран полностью поддерживает платформу "3+3", которая будет способствовать миру и стабильности на Южном Кавказе. В четверг спикер Милли Меджлиса (парламент Азербайджана) Сахиба Гафарова встретилась со своим иранским коллегой Мохаммадом-Багером Галибафом, который находится с визитом в Баку для участия в 15-м пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА). "На встрече обсуждались расширение связей между нашими парламентами как важный аспект межгосударственных отношений и сотрудничество в международных парламентских организациях. Стороны также обсудили новые возможности и перспективы, имеющиеся сегодня в регионе Южного Кавказа. В этой связи Галибаф выразил полную поддержку Ирана платформе "3+3" и уверенность в том, что этот формат будет способствовать миру и стабильности в регионе, а также развитию политического и экономического сотрудничества. Было отмечено, что привлечение в регион внешних стран неприемлемо", - сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского парламента. Ранее в четверг иранскую парламентскую делегацию принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Третьего октября 2023 года в Тегеране на уровне министров иностранных дел состоялось второе заседание Консультативной региональной платформы "3+3", которая задумывалась как формат, объединяющий три страны Южного Кавказа (Азербайджан, Армения и Грузия) и три крупные региональные державы - Иран, Россию и Турцию.

https://ria.ru/20250220/gruzija-2000509369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, азербайджан, тегеран (город), мохаммад-багер галибаф, ильхам алиев