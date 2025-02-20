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В Тегеране поддержали формат "3+3" переговоров по Закавказью - РИА Новости, 20.02.2025
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12:11 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/iran-2000510498.html
В Тегеране поддержали формат "3+3" переговоров по Закавказью
В Тегеране поддержали формат "3+3" переговоров по Закавказью - РИА Новости, 20.02.2025
В Тегеране поддержали формат "3+3" переговоров по Закавказью
Спикер Исламского консультативного совета (парламент) Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран полностью поддерживает платформу "3+3", которая будет... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:11:00+03:00
2025-02-20T12:11:00+03:00
в мире
иран
азербайджан
тегеран (город)
мохаммад-багер галибаф
ильхам алиев
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БАКУ, 20 фев – РИА Новости. Спикер Исламского консультативного совета (парламент) Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран полностью поддерживает платформу "3+3", которая будет способствовать миру и стабильности на Южном Кавказе. В четверг спикер Милли Меджлиса (парламент Азербайджана) Сахиба Гафарова встретилась со своим иранским коллегой Мохаммадом-Багером Галибафом, который находится с визитом в Баку для участия в 15-м пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА). "На встрече обсуждались расширение связей между нашими парламентами как важный аспект межгосударственных отношений и сотрудничество в международных парламентских организациях. Стороны также обсудили новые возможности и перспективы, имеющиеся сегодня в регионе Южного Кавказа. В этой связи Галибаф выразил полную поддержку Ирана платформе "3+3" и уверенность в том, что этот формат будет способствовать миру и стабильности в регионе, а также развитию политического и экономического сотрудничества. Было отмечено, что привлечение в регион внешних стран неприемлемо", - сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского парламента. Ранее в четверг иранскую парламентскую делегацию принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Третьего октября 2023 года в Тегеране на уровне министров иностранных дел состоялось второе заседание Консультативной региональной платформы "3+3", которая задумывалась как формат, объединяющий три страны Южного Кавказа (Азербайджан, Армения и Грузия) и три крупные региональные державы - Иран, Россию и Турцию.
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в мире, иран, азербайджан, тегеран (город), мохаммад-багер галибаф, ильхам алиев
В мире, Иран, Азербайджан, Тегеран (город), Мохаммад-Багер Галибаф, Ильхам Алиев
В Тегеране поддержали формат "3+3" переговоров по Закавказью

Спикер парламента Галибаф: Иран поддержал платформу переговоров по Закавказью

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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БАКУ, 20 фев – РИА Новости. Спикер Исламского консультативного совета (парламент) Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран полностью поддерживает платформу "3+3", которая будет способствовать миру и стабильности на Южном Кавказе.
В четверг спикер Милли Меджлиса (парламент Азербайджана) Сахиба Гафарова встретилась со своим иранским коллегой Мохаммадом-Багером Галибафом, который находится с визитом в Баку для участия в 15-м пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).
«
"На встрече обсуждались расширение связей между нашими парламентами как важный аспект межгосударственных отношений и сотрудничество в международных парламентских организациях. Стороны также обсудили новые возможности и перспективы, имеющиеся сегодня в регионе Южного Кавказа. В этой связи Галибаф выразил полную поддержку Ирана платформе "3+3" и уверенность в том, что этот формат будет способствовать миру и стабильности в регионе, а также развитию политического и экономического сотрудничества. Было отмечено, что привлечение в регион внешних стран неприемлемо", - сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского парламента.
Ранее в четверг иранскую парламентскую делегацию принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Третьего октября 2023 года в Тегеране на уровне министров иностранных дел состоялось второе заседание Консультативной региональной платформы "3+3", которая задумывалась как формат, объединяющий три страны Южного Кавказа (Азербайджан, Армения и Грузия) и три крупные региональные державы - Иран, Россию и Турцию.
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В миреИранАзербайджанТегеран (город)Мохаммад-Багер ГалибафИльхам Алиев
 
 
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