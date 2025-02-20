В Тегеране поддержали формат "3+3" переговоров по Закавказью
Спикер парламента Галибаф: Иран поддержал платформу переговоров по Закавказью
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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БАКУ, 20 фев – РИА Новости. Спикер Исламского консультативного совета (парламент) Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран полностью поддерживает платформу "3+3", которая будет способствовать миру и стабильности на Южном Кавказе.
В четверг спикер Милли Меджлиса (парламент Азербайджана) Сахиба Гафарова встретилась со своим иранским коллегой Мохаммадом-Багером Галибафом, который находится с визитом в Баку для участия в 15-м пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).
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"На встрече обсуждались расширение связей между нашими парламентами как важный аспект межгосударственных отношений и сотрудничество в международных парламентских организациях. Стороны также обсудили новые возможности и перспективы, имеющиеся сегодня в регионе Южного Кавказа. В этой связи Галибаф выразил полную поддержку Ирана платформе "3+3" и уверенность в том, что этот формат будет способствовать миру и стабильности в регионе, а также развитию политического и экономического сотрудничества. Было отмечено, что привлечение в регион внешних стран неприемлемо", - сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского парламента.
Ранее в четверг иранскую парламентскую делегацию принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Третьего октября 2023 года в Тегеране на уровне министров иностранных дел состоялось второе заседание Консультативной региональной платформы "3+3", которая задумывалась как формат, объединяющий три страны Южного Кавказа (Азербайджан, Армения и Грузия) и три крупные региональные державы - Иран, Россию и Турцию.