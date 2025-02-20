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Эксперт рассказал, как "Северные потоки" могут стать общемировым проектом - РИА Новости, 20.02.2025
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14:25 20.02.2025 (обновлено: 14:27 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/gaz-2000550272.html
Эксперт рассказал, как "Северные потоки" могут стать общемировым проектом
Эксперт рассказал, как "Северные потоки" могут стать общемировым проектом - РИА Новости, 20.02.2025
Эксперт рассказал, как "Северные потоки" могут стать общемировым проектом
"Северный поток" и "Северный поток 2" могут стать газопроводами мира, если превратить их в совместный бизнес, когда Россия будет продавать газ американцам, а... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:25:00+03:00
2025-02-20T14:27:00+03:00
россия
европа
сша
владислав белов
российская академия наук
северный поток
северный поток — 2
в мире
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Северный поток" и "Северный поток 2" могут стать газопроводами мира, если превратить их в совместный бизнес, когда Россия будет продавать газ американцам, а они его - европейцам, такое мнение высказал эксперт из Швейцарии Роджер Кеппель. Атака на российские экспортные газопроводы в Европу произошла 26 сентября 2022 года. Взрывами были повреждены обе нитки "Северного потока" и одна нитка "Северного потока 2". Власти РФ неоднократно заявлял о готовности России возобновить поставки "голубого топлива" по уцелевшей ветке, однако перспективы таких поставок зависят от позиции покупателей. "У нас есть хорошая пословица, смысл которой в том, чтобы негатив превращать в позитив. Она очень хорошо подходит к тому, что происходит в последнее время вокруг "Северных потоков", - сказал Кеппель в ходе круглого стола в рамках Международного дискуссионного клуба "Валдай". По его словам, негативное отношение как со стороны Европы, так и США надо трансформировать в позитивное. "Газопроводом мира он может стать, если удастся превратить его в совместное предприятие между Россией, США и Европой. То есть, таким образом, Москва будет продавать газ американцам, а они его - европейцам", - считает швейцарский эксперт. С идеей согласен руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. "Есть такие идеи - продать американцам эту структуру, за исключением четвертой нитки. Идея хорошая. И пусть американцы торгуют. Мы продаем им газ, а они им торгуют с Европой, и пусть они друг другу предъявляют претензии", - отметил Белов.
https://ria.ru/20241224/sevpotoki-1991097672.html
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россия, европа, сша, владислав белов, российская академия наук, северный поток, северный поток — 2, в мире
Россия, Европа, США, Владислав Белов, Российская академия наук, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
Эксперт рассказал, как "Северные потоки" могут стать общемировым проектом

Журналист Кеппель: "Северные потоки" могут стать общемировым проектом

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovГазопровода "Северный поток ‑ 2"
Газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Газопровода "Северный поток ‑ 2". Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Северный поток" и "Северный поток 2" могут стать газопроводами мира, если превратить их в совместный бизнес, когда Россия будет продавать газ американцам, а они его - европейцам, такое мнение высказал эксперт из Швейцарии Роджер Кеппель.
Атака на российские экспортные газопроводы в Европу произошла 26 сентября 2022 года. Взрывами были повреждены обе нитки "Северного потока" и одна нитка "Северного потока 2". Власти РФ неоднократно заявлял о готовности России возобновить поставки "голубого топлива" по уцелевшей ветке, однако перспективы таких поставок зависят от позиции покупателей.
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24 декабря 2024, 19:54
«
"У нас есть хорошая пословица, смысл которой в том, чтобы негатив превращать в позитив. Она очень хорошо подходит к тому, что происходит в последнее время вокруг "Северных потоков", - сказал Кеппель в ходе круглого стола в рамках Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, негативное отношение как со стороны Европы, так и США надо трансформировать в позитивное. "Газопроводом мира он может стать, если удастся превратить его в совместное предприятие между Россией, США и Европой. То есть, таким образом, Москва будет продавать газ американцам, а они его - европейцам", - считает швейцарский эксперт.
С идеей согласен руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
«
"Есть такие идеи - продать американцам эту структуру, за исключением четвертой нитки. Идея хорошая. И пусть американцы торгуют. Мы продаем им газ, а они им торгуют с Европой, и пусть они друг другу предъявляют претензии", - отметил Белов.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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