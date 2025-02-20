Эксперт рассказал, как "Северные потоки" могут стать общемировым проектом
Журналист Кеппель: "Северные потоки" могут стать общемировым проектом
Газопровода "Северный поток ‑ 2". Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Северный поток" и "Северный поток 2" могут стать газопроводами мира, если превратить их в совместный бизнес, когда Россия будет продавать газ американцам, а они его - европейцам, такое мнение высказал эксперт из Швейцарии Роджер Кеппель.
Атака на российские экспортные газопроводы в Европу произошла 26 сентября 2022 года. Взрывами были повреждены обе нитки "Северного потока" и одна нитка "Северного потока 2". Власти РФ неоднократно заявлял о готовности России возобновить поставки "голубого топлива" по уцелевшей ветке, однако перспективы таких поставок зависят от позиции покупателей.
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"У нас есть хорошая пословица, смысл которой в том, чтобы негатив превращать в позитив. Она очень хорошо подходит к тому, что происходит в последнее время вокруг "Северных потоков", - сказал Кеппель в ходе круглого стола в рамках Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, негативное отношение как со стороны Европы, так и США надо трансформировать в позитивное. "Газопроводом мира он может стать, если удастся превратить его в совместное предприятие между Россией, США и Европой. То есть, таким образом, Москва будет продавать газ американцам, а они его - европейцам", - считает швейцарский эксперт.
С идеей согласен руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
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"Есть такие идеи - продать американцам эту структуру, за исключением четвертой нитки. Идея хорошая. И пусть американцы торгуют. Мы продаем им газ, а они им торгуют с Европой, и пусть они друг другу предъявляют претензии", - отметил Белов.