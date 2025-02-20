https://ria.ru/20250220/gaz-2000550272.html

Эксперт рассказал, как "Северные потоки" могут стать общемировым проектом

Эксперт рассказал, как "Северные потоки" могут стать общемировым проектом - РИА Новости, 20.02.2025

Эксперт рассказал, как "Северные потоки" могут стать общемировым проектом

"Северный поток" и "Северный поток 2" могут стать газопроводами мира, если превратить их в совместный бизнес, когда Россия будет продавать газ американцам, а... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:25:00+03:00

2025-02-20T14:25:00+03:00

2025-02-20T14:27:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Северный поток" и "Северный поток 2" могут стать газопроводами мира, если превратить их в совместный бизнес, когда Россия будет продавать газ американцам, а они его - европейцам, такое мнение высказал эксперт из Швейцарии Роджер Кеппель. Атака на российские экспортные газопроводы в Европу произошла 26 сентября 2022 года. Взрывами были повреждены обе нитки "Северного потока" и одна нитка "Северного потока 2". Власти РФ неоднократно заявлял о готовности России возобновить поставки "голубого топлива" по уцелевшей ветке, однако перспективы таких поставок зависят от позиции покупателей. "У нас есть хорошая пословица, смысл которой в том, чтобы негатив превращать в позитив. Она очень хорошо подходит к тому, что происходит в последнее время вокруг "Северных потоков", - сказал Кеппель в ходе круглого стола в рамках Международного дискуссионного клуба "Валдай". По его словам, негативное отношение как со стороны Европы, так и США надо трансформировать в позитивное. "Газопроводом мира он может стать, если удастся превратить его в совместное предприятие между Россией, США и Европой. То есть, таким образом, Москва будет продавать газ американцам, а они его - европейцам", - считает швейцарский эксперт. С идеей согласен руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. "Есть такие идеи - продать американцам эту структуру, за исключением четвертой нитки. Идея хорошая. И пусть американцы торгуют. Мы продаем им газ, а они им торгуют с Европой, и пусть они друг другу предъявляют претензии", - отметил Белов.

https://ria.ru/20241224/sevpotoki-1991097672.html

https://ria.ru/20250115/vosstanovlenie-1993766266.html

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россия, европа, сша, владислав белов, российская академия наук, северный поток, северный поток — 2, в мире