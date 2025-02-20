https://ria.ru/20250220/g20-2000592268.html
Началась встреча глав МИД G20
Началась встреча глав МИД G20 - РИА Новости, 20.02.2025
Началась встреча глав МИД G20
Встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати" (G20) стартовала в Йоханнесбурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:27:00+03:00
2025-02-20T16:27:00+03:00
2025-02-20T17:02:00+03:00
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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати" (G20) стартовала в Йоханнесбурге, передает корреспондент РИА Новости. Российскую делегацию на мероприятии, которое проходит 20-21 февраля, возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В четверг запланировано два пленарных заседания, в ходе которых, как сообщили в российском МИД, министр даст развернутый анализ международной ситуации с акцентом на первопричины наблюдающихся кризисных событий, и обозначит "конкретные шаги по преодолению деструктивных явлений". Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000575469.html
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в мире, юар, сергей лавров, россия, саммит g20
В мире, ЮАР, Сергей Лавров, Россия, Саммит G20
Началась встреча глав МИД G20
В Йоханнесбурге началась встреча глав МИД стран G20