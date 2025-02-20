https://ria.ru/20250220/g20-2000592268.html

Началась встреча глав МИД G20

Началась встреча глав МИД G20 - РИА Новости, 20.02.2025

Началась встреча глав МИД G20

Встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати" (G20) стартовала в Йоханнесбурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T16:27:00+03:00

2025-02-20T16:27:00+03:00

2025-02-20T17:02:00+03:00

в мире

юар

сергей лавров

россия

саммит g20

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000601635_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_45814ff98c2d3b3671ca28036216fb48.jpg

ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати" (G20) стартовала в Йоханнесбурге, передает корреспондент РИА Новости. Российскую делегацию на мероприятии, которое проходит 20-21 февраля, возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В четверг запланировано два пленарных заседания, в ходе которых, как сообщили в российском МИД, министр даст развернутый анализ международной ситуации с акцентом на первопричины наблюдающихся кризисных событий, и обозначит "конкретные шаги по преодолению деструктивных явлений". Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".

https://ria.ru/20250220/lavrov-2000575469.html

юар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, сергей лавров, россия, саммит g20