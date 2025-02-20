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Началась встреча глав МИД G20 - РИА Новости, 20.02.2025
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16:27 20.02.2025 (обновлено: 17:02 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/g20-2000592268.html
Началась встреча глав МИД G20
Началась встреча глав МИД G20 - РИА Новости, 20.02.2025
Началась встреча глав МИД G20
Встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати" (G20) стартовала в Йоханнесбурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2025
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2025-02-20T17:02:00+03:00
в мире
юар
сергей лавров
россия
саммит g20
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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати" (G20) стартовала в Йоханнесбурге, передает корреспондент РИА Новости. Российскую делегацию на мероприятии, которое проходит 20-21 февраля, возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В четверг запланировано два пленарных заседания, в ходе которых, как сообщили в российском МИД, министр даст развернутый анализ международной ситуации с акцентом на первопричины наблюдающихся кризисных событий, и обозначит "конкретные шаги по преодолению деструктивных явлений". Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000575469.html
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в мире, юар, сергей лавров, россия, саммит g20
В мире, ЮАР, Сергей Лавров, Россия, Саммит G20
Началась встреча глав МИД G20

В Йоханнесбурге началась встреча глав МИД стран G20

© Фото : МИД РоссииЗаседание СМИД "Группы Двадцати" в Йоханнесбурге. 20 февраля 2025
Заседание СМИД Группы Двадцати в Йоханнесбурге. 20 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : МИД России
Заседание СМИД "Группы Двадцати" в Йоханнесбурге. 20 февраля 2025
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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати" (G20) стартовала в Йоханнесбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Российскую делегацию на мероприятии, которое проходит 20-21 февраля, возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В четверг запланировано два пленарных заседания, в ходе которых, как сообщили в российском МИД, министр даст развернутый анализ международной ситуации с акцентом на первопричины наблюдающихся кризисных событий, и обозначит "конкретные шаги по преодолению деструктивных явлений".
Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи на полях СМИД Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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В миреЮАРСергей ЛавровРоссияСаммит G20
 
 
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