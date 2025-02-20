https://ria.ru/20250220/evrosoyuz-2000456906.html

В ЕС хотят составить список того, что готовы дать Киеву, пишут СМИ

В ЕС хотят составить список того, что готовы дать Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025

В ЕС хотят составить список того, что готовы дать Киеву, пишут СМИ

Глава Европейского совета Антониу Кошта ведет диалог со странами — членами ЕС, чтобы составить список вооружений для отправки ВСУ, пишет Financial Times со... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T07:44:00+03:00

2025-02-20T07:44:00+03:00

2025-02-20T10:46:00+03:00

в мире

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нато

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава Европейского совета Антониу Кошта ведет диалог со странами — членами ЕС, чтобы составить список вооружений для отправки ВСУ, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников, проинформированных о переговорах."Кошта опрашивает 27 столиц ЕС, чтобы составить список того, что блок готов коллективно предоставить Украине в плане войск и вооружения, что могло бы служить в качестве гарантий безопасности для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения", — говорится в статье.В декабре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и США за три года украинского конфликта практически сравнялись по объемам поставок оружия и военного оборудования Киеву.При этом, по данным Politico, в ЕС скептически отнеслись к идее передачи большого количества оружия Украине в рамках урегулирования конфликта, так как не знают, какой курс возьмет Киев в дальнейшем.В свою очередь, администрация президента США Дональда Трампа подняла вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад Вашингтона по сравнению с европейскими союзниками.Трамп подчеркивал, что рассчитывает заключить с Украиной соглашение: Киев должен гарантировать поставки редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь от США. Накануне он заявил, что Киев сорвал сделку.В Кремле отмечали, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.

https://ria.ru/20250212/polsha-1998854605.html

https://ria.ru/20250217/tramp-1999735663.html

https://ria.ru/20250219/ukraina-2000417497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, антониу кошта, нато, европейский совет, евросоюз, киев, вооруженные силы украины, урсула фон дер ляйен