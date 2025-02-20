В ЕС хотят составить список того, что готовы дать Киеву, пишут СМИ
FT: в Евросоюзе планируют составить список вооружений для отправки ВСУ
© AP Photo / Michal DyjukПольский военный рядом с танками Leoapard 2
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польский военный рядом с танками Leoapard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава Европейского совета Антониу Кошта ведет диалог со странами — членами ЕС, чтобы составить список вооружений для отправки ВСУ, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников, проинформированных о переговорах.
В Польше призвали давать Украине оружие только в кредит
12 февраля, 14:19
В декабре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и США за три года украинского конфликта практически сравнялись по объемам поставок оружия и военного оборудования Киеву.
При этом, по данным Politico, в ЕС скептически отнеслись к идее передачи большого количества оружия Украине в рамках урегулирования конфликта, так как не знают, какой курс возьмет Киев в дальнейшем.
Трамп не будет запрещать Европе покупать оружие для Украины
17 февраля, 01:57
В свою очередь, администрация президента США Дональда Трампа подняла вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад Вашингтона по сравнению с европейскими союзниками.
Трамп подчеркивал, что рассчитывает заключить с Украиной соглашение: Киев должен гарантировать поставки редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь от США. Накануне он заявил, что Киев сорвал сделку.
В Кремле отмечали, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.
Премьер Словакии прокомментировал намерение ЕС помочь Украине
19 февраля, 22:55