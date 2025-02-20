Европа чувствует угрозу своему существованию, заявил глава МИД Норвегии
Глава МИД Норвегии Эйде: Европа переживает глубокий кризис
© AP Photo / Pamela SmithЭспен Барт Эйде
© AP Photo / Pamela Smith
Эспен Барт Эйде. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Европа чувствует угрозу своему существованию и переживает глубокий кризис, заявил журналисту телеканала SABC глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде на встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати" (G20) в Йоханнесбурге.
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"Я прибыл в ЮАР из Европы, переживающей глубокий кризис. Мы в Европе испытываем чувство, что появилась угроза нашему существованию после того, что мы видели в последние дни. Я приехал с Мюнхенской конференции и, честно говоря, чувство было не очень приятное", - заявил Эйде.
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Как ранее указывала газета New York Times, администрация президента США Дональда Трампа "в целом скептически относится" к многосторонним форумам, включая саммиты G20, отдавая предпочтение двусторонним переговорам. Кроме того, в Белом доме считают, что тематика предстоящих встреч в ЮАР - "Солидарность, равенство и устойчивое развитие" - противоречит ключевым приоритетам Вашингтона, включая позицию по климатической политике и вопросам инклюзивности.
Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как произошло, например, в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже Трамп отметил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.
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