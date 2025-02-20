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Европа чувствует угрозу своему существованию, заявил глава МИД Норвегии - РИА Новости, 20.02.2025
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16:33 20.02.2025 (обновлено: 17:14 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/evropa-2000594992.html
Европа чувствует угрозу своему существованию, заявил глава МИД Норвегии
Европа чувствует угрозу своему существованию, заявил глава МИД Норвегии - РИА Новости, 20.02.2025
Европа чувствует угрозу своему существованию, заявил глава МИД Норвегии
Европа чувствует угрозу своему существованию и переживает глубокий кризис, заявил журналисту телеканала SABC глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде на встрече... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:33:00+03:00
2025-02-20T17:14:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Европа чувствует угрозу своему существованию и переживает глубокий кризис, заявил журналисту телеканала SABC глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде на встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати" (G20) в Йоханнесбурге. &quot;Я прибыл в ЮАР из Европы, переживающей глубокий кризис. Мы в Европе испытываем чувство, что появилась угроза нашему существованию после того, что мы видели в последние дни. Я приехал с Мюнхенской конференции и, честно говоря, чувство было не очень приятное&quot;, - заявил Эйде.Кроме того, по его словам, Украина и Европа должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. Эйде также назвал печальным тот факт, что госсекретарь США Марко Рубио не приехал на встречу G20. Как ранее указывала газета New York Times, администрация президента США Дональда Трампа "в целом скептически относится" к многосторонним форумам, включая саммиты G20, отдавая предпочтение двусторонним переговорам. Кроме того, в Белом доме считают, что тематика предстоящих встреч в ЮАР - "Солидарность, равенство и устойчивое развитие" - противоречит ключевым приоритетам Вашингтона, включая позицию по климатической политике и вопросам инклюзивности. Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как произошло, например, в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже Трамп отметил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.
https://ria.ru/20250220/focus-2000454619.html
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в мире, европа, сша, юар, эспен барт эйде, дональд трамп, марко рубио, большая двадцатка
В мире, Европа, США, ЮАР, Эспен Барт Эйде, Дональд Трамп, Марко Рубио, Большая двадцатка
Европа чувствует угрозу своему существованию, заявил глава МИД Норвегии

Глава МИД Норвегии Эйде: Европа переживает глубокий кризис

© AP Photo / Pamela SmithЭспен Барт Эйде
Эспен Барт Эйде - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Pamela Smith
Эспен Барт Эйде. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Европа чувствует угрозу своему существованию и переживает глубокий кризис, заявил журналисту телеканала SABC глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде на встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати" (G20) в Йоханнесбурге.
«

"Я прибыл в ЮАР из Европы, переживающей глубокий кризис. Мы в Европе испытываем чувство, что появилась угроза нашему существованию после того, что мы видели в последние дни. Я приехал с Мюнхенской конференции и, честно говоря, чувство было не очень приятное", - заявил Эйде.

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Кроме того, по его словам, Украина и Европа должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. Эйде также назвал печальным тот факт, что госсекретарь США Марко Рубио не приехал на встречу G20.
Как ранее указывала газета New York Times, администрация президента США Дональда Трампа "в целом скептически относится" к многосторонним форумам, включая саммиты G20, отдавая предпочтение двусторонним переговорам. Кроме того, в Белом доме считают, что тематика предстоящих встреч в ЮАР - "Солидарность, равенство и устойчивое развитие" - противоречит ключевым приоритетам Вашингтона, включая позицию по климатической политике и вопросам инклюзивности.
Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как произошло, например, в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже Трамп отметил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.
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