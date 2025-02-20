https://ria.ru/20250220/evropa-2000452524.html

В Европе испугались конца трансатлантического альянса, пишут СМИ

В Европе испугались конца трансатлантического альянса, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025

В Европе испугались конца трансатлантического альянса, пишут СМИ

Неназванный европейский дипломат переживает, что трансатлантическому альянсу пришел конец, объяснив это тем, что президент России Владимир Путин и его... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T06:41:00+03:00

2025-02-20T06:41:00+03:00

2025-02-20T06:41:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Неназванный европейский дипломат переживает, что трансатлантическому альянсу пришел конец, объяснив это тем, что президент России Владимир Путин и его американский коллега якобы оба "хотят разрушить Европу", сообщает европейское издание газеты Politico. "Теперь у нас есть альянс между российским президентом, который хочет разрушить Европу, и американским президентом, который также хочет разрушить Европу... Трансатлантическому альянсу пришел конец", - цитирует издание слова дипломата. При этом неназванный высокопоставленный польский чиновник в разговоре с изданием предположил, что Трамп на самом деле не намерен выводить США из НАТО или разделять Европу, а хочет, чтобы Европа "взяла на себя больше ответственности за свою безопасность для усиления НАТО". Ранее в столице Саудовской Аравии прошла встреча по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000156677.html

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россия, европа, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, нато, в мире