https://ria.ru/20250220/es-2000565269.html

Эксперт: Россия и США усадили ЕС за детский стол в украинском вопросе

Эксперт: Россия и США усадили ЕС за детский стол в украинском вопросе - РИА Новости, 20.02.2025

Эксперт: Россия и США усадили ЕС за детский стол в украинском вопросе

Россия и США имеют решающее влияние на завершение украинского конфликта, в то время как сама Украина и Европа сидят в этом вопросе "за детским столом", заявил... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:02:00+03:00

2025-02-20T15:02:00+03:00

2025-02-20T15:02:00+03:00

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сергей лавров

владимир путин

евросоюз

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ПЕКИН, 20 фев – РИА Новости. Россия и США имеют решающее влияние на завершение украинского конфликта, в то время как сама Украина и Европа сидят в этом вопросе "за детским столом", заявил РИА Новости младший научный сотрудник Центра исследований России Восточно-Китайского педагогического университета И Синьлэй. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. "Некоторые представители международного сообщества полагают, что Россия и США посадили Европу и Украину за "детский стол" в том, что касается вопроса прекращения российско-украинского конфликта", - заявил И Синьлэй. По его мнению, отсутствие Европы и Украины на встрече в Эр-Рияде можно рассматривать, исходя из следующих аспектов. "Прежде всего, среди четырех сторон - Россия, США, Европа и Украина - ключевыми являются Россия и США. В частности, Трамп изменил подход предыдущей администрации, то есть изначальное "вести переговоры с кем угодно, но не с Россией" превратилось в "вести переговоры с Россией, но не с Европой". Это в основном связано с разными требованиями разных сторон, и в нынешних обстоятельствах, независимо от целей и интересов, Россия и США надеются восстановить мир, в то время как Европа и Украина дали ясно понять, что конфликт "нельзя прекращать" сейчас", - добавил эксперт. Во-вторых, указал он, "с точки зрения национальной политической системы и индивидуальных особенностей Россия и США являются полностью суверенными и независимыми странами по сравнению с Европой и Украиной и оказывают решающее влияние на украинский конфликт". "Начало взаимодействия между Россией и Соединенными Штатами означает, что разрешение украинского конфликта имеет все большую достоверность. Кроме того, президенты Трамп и Путин придерживаются схожих ценностей и идеологии, что придает большую уверенность в прекращении украинского конфликта", - добавил он. Наконец, отметил собеседник агентства, "и это самое важное, переговорный процесс, инициированный и возглавляемый США, не исключает полностью Европу и Украину, но имеет черты "двухколейного" подхода". "Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог отметил, что для повышения эффективности переговоров США разделят их на российское направление и направление ЕС-Украина. Келлог отвечает за направление ЕС-Украина, а российское направление возглавляет спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, который принимал участие во встрече Россия-США", - заявил И Синьлэй. Фактически, добавил он, пока Россия и США вели переговоры в Эр-Рияде, Келлог одновременно с этим занимался "челночной дипломатией" в Европе и на Украине. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250219/ssha-2000199564.html

https://ria.ru/20250219/nato-2000198319.html

https://ria.ru/20250219/atr-2000207912.html

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россия, сша, украина, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин, евросоюз, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, политика