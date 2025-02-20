Эксперт прокомментировал саммит ЕС по Украине
Шпётле: решение по Украине примут Россия и США без участия ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Лидеры Евросоюза напрасно собираются на неформальные саммиты, решение по Украине все равно примут Россия и США без их участия, а американский президент Дональд Трамп сможет помешать ЕС в одиночку поддерживать Украину, например, пригрозив выходом США из НАТО, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
В Париже в среду прошел второй экстренный саммит ряда лидеров ЕС и Канады по Украине. Во встрече приняли участие Исландия, Норвегия, страны Балтии (Литва, Эстония и Латвия), Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства из них присоединились к переговорам в формате видеоконференции. Первая аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе лидеры ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также генсек НАТО.
"Они (лидеры ЕС - ред.) напрасно устраивают эти саммиты. Вот и в Париже, по сути, ничего же не произошло, потому что они до сих пор не могут договориться. Евросоюз вообще ни на что не способен: десять лет не могли остановить нелегальную миграцию, три года не могли установить мир на Украине, упустили свой шанс. Вот и сейчас нет смысла в саммитах, поскольку вопрос о мире, судя по всему, будет решаться между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом", - сказал Шпётле.
Эксперт добавил, что среди лидеров Евросоюза нет единогласия, поскольку, например, премьер Венгрии Виктор Орбан, премьер Словакии Роберт Фицо и премьер Италии Джорджа Мелони не разделяют точку зрения остальных о необходимости "продолжать конфликт, несмотря ни на что".
Аналитик также предположил, что если ЕС "продолжит слепо поддерживать Зеленского" в одиночку уже без финансирования США, Трамп все равно сможет воспрепятствовать продолжению конфликта, например, пригрозив выходом США из НАТО.
Ранее Орбан на закрытом заседании правящей фракции Фидес сообщил, что в ЕС уже обсуждают, какая страна сколько будет платить Украине после прекращения финансовой поддержки США, Венгрию хотят принудить к выплате Киеву 500 миллионов евро в год, но об этом не может быть речи.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.