https://ria.ru/20250220/dron-2000648474.html
На кубанской электроподстанции произошло возгорание из-за обломков дрона
На кубанской электроподстанции произошло возгорание из-за обломков дрона - РИА Новости, 20.02.2025
На кубанской электроподстанции произошло возгорание из-за обломков дрона
Возгорание произошло на электроподстанции в результате повторного падения обломков БПЛА в Динском районе Кубани, предварительно, без пострадавших, сообщили в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T20:22:00+03:00
2025-02-20T20:22:00+03:00
2025-02-20T20:23:00+03:00
динской район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Возгорание произошло на электроподстанции в результате повторного падения обломков БПЛА в Динском районе Кубани, предварительно, без пострадавших, сообщили в оперштабе региона."В районе станицы Нововеличковской Динского района зафиксировано повторное падение обломков БПЛА на помещение электроподстанции. Произошло возгорание, его ликвидируют оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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динской район, краснодарский край
Динской район, Краснодарский край
На кубанской электроподстанции произошло возгорание из-за обломков дрона
В Динском районе Кубани из-за обломков дрона ВСУ загорелась электроподстанция