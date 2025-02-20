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На кубанской электроподстанции произошло возгорание из-за обломков дрона - РИА Новости, 20.02.2025
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20:22 20.02.2025 (обновлено: 20:23 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/dron-2000648474.html
На кубанской электроподстанции произошло возгорание из-за обломков дрона
На кубанской электроподстанции произошло возгорание из-за обломков дрона - РИА Новости, 20.02.2025
На кубанской электроподстанции произошло возгорание из-за обломков дрона
Возгорание произошло на электроподстанции в результате повторного падения обломков БПЛА в Динском районе Кубани, предварительно, без пострадавших, сообщили в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T20:22:00+03:00
2025-02-20T20:23:00+03:00
динской район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Возгорание произошло на электроподстанции в результате повторного падения обломков БПЛА в Динском районе Кубани, предварительно, без пострадавших, сообщили в оперштабе региона."В районе станицы Нововеличковской Динского района зафиксировано повторное падение обломков БПЛА на помещение электроподстанции. Произошло возгорание, его ликвидируют оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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динской район
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динской район, краснодарский край
Динской район, Краснодарский край
На кубанской электроподстанции произошло возгорание из-за обломков дрона

В Динском районе Кубани из-за обломков дрона ВСУ загорелась электроподстанция

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Возгорание произошло на электроподстанции в результате повторного падения обломков БПЛА в Динском районе Кубани, предварительно, без пострадавших, сообщили в оперштабе региона.
"В районе станицы Нововеличковской Динского района зафиксировано повторное падение обломков БПЛА на помещение электроподстанции. Произошло возгорание, его ликвидируют оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Динской районКраснодарский край
 
 
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