https://ria.ru/20250220/dron-2000648474.html

На кубанской электроподстанции произошло возгорание из-за обломков дрона

На кубанской электроподстанции произошло возгорание из-за обломков дрона - РИА Новости, 20.02.2025

На кубанской электроподстанции произошло возгорание из-за обломков дрона

Возгорание произошло на электроподстанции в результате повторного падения обломков БПЛА в Динском районе Кубани, предварительно, без пострадавших, сообщили в... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T20:22:00+03:00

2025-02-20T20:22:00+03:00

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динской район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Возгорание произошло на электроподстанции в результате повторного падения обломков БПЛА в Динском районе Кубани, предварительно, без пострадавших, сообщили в оперштабе региона."В районе станицы Нововеличковской Динского района зафиксировано повторное падение обломков БПЛА на помещение электроподстанции. Произошло возгорание, его ликвидируют оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

динской район

краснодарский край

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2025

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динской район, краснодарский край