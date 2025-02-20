https://ria.ru/20250220/dovgalenko-2000455202.html
В МИД отметили значение создания Альянса государств Сахеля
В МИД отметили значение создания Альянса государств Сахеля - РИА Новости, 20.02.2025
В МИД отметили значение создания Альянса государств Сахеля
РИА Новости. Создание "Альянса государств Сахеля" позитивно повлияет на становление новой архитектуры региональной безопасности в Африке - МИД РФ РИА Новости РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T07:22:00+03:00
2025-02-20T07:22:00+03:00
2025-02-20T07:22:00+03:00
африка
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg
РИА Новости. Создание "Альянса государств Сахеля" позитивно повлияет на становление новой архитектуры региональной безопасности в Африке - МИД РФ РИА Новости
африка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1f6dd718fcb20c3a72c0c7b831a2a42f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, россия, в мире
В МИД отметили значение создания Альянса государств Сахеля
Довгаленко: Альянс государств Сахеля позитивно повлияет на безопасность в Африке