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"Полное презрение": в переговорах США с Россией увидели необычную деталь - РИА Новости, 20.02.2025
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02:46 20.02.2025 (обновлено: 03:38 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/bloomberg-2000437322.html
"Полное презрение": в переговорах США с Россией увидели необычную деталь
"Полное презрение": в переговорах США с Россией увидели необычную деталь - РИА Новости, 20.02.2025
"Полное презрение": в переговорах США с Россией увидели необычную деталь
Последние действия и высказывания официальных представителей США показывают новое отношение Вашингтона к Европе, пишет Bloomberg. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T02:46:00+03:00
2025-02-20T03:38:00+03:00
в мире
сша
европа
дональд трамп
сергей лавров
юрий ушаков
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Последние действия и высказывания официальных представителей США показывают новое отношение Вашингтона к Европе, пишет Bloomberg."Администрация президента Дональда Трампа воспользовалась случаем (Мюнхенской конференцией. — Прим. ред.), а также американо-российскими переговорами в Саудовской Аравии, чтобы выразить отсутствие уважения к своим давним союзникам и не желание возглавлять стратегическое сообщество. Европа, со своей стороны, показала, что она неспособна к самостоятельным действиям в мире, где правят Вашингтон, Москва и Пекин" — говорится в статье.Кроме того, автор пишет, что все политические шаги Трампа по Украине показывают полное презрение США к европейцам. А Европа тем временем проявила полную политическую несостоятельность."Особенностью военных альянсов США является полная передача забот о безопасности меньших стран более сильным союзникам. Вашингтон десятилетиями избегал мира, в котором Германия, Япония и другие страны вооружили бы себя, возможно, даже ядерным оружием. Это достигло апогея после завершения холодной войны, когда некоторые страны настолько сократили возможности, что не могли действовать даже в самой Европе без помощи США. И эти же страны раз за разом игнорировали все предупреждения, пока не стало поздно", — утверждает издание.В статье также описывается трагичное и предсказуемое положение Европы из-за разобщенности стран и неспособности к диалогу.Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.В минувшую пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к обученным животным или винтикам глобальной экономики. По словам Вэнса, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
https://ria.ru/20250219/es-2000412597.html
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html
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в мире, сша, европа, дональд трамп, сергей лавров, юрий ушаков, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Мюнхенская конференция по безопасности
"Полное презрение": в переговорах США с Россией увидели необычную деталь

Bloomberg: Европа показала полную политическую несамостоятельность

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Последние действия и высказывания официальных представителей США показывают новое отношение Вашингтона к Европе, пишет Bloomberg.
"Администрация президента Дональда Трампа воспользовалась случаем (Мюнхенской конференцией. — Прим. ред.), а также американо-российскими переговорами в Саудовской Аравии, чтобы выразить отсутствие уважения к своим давним союзникам и не желание возглавлять стратегическое сообщество. Европа, со своей стороны, показала, что она неспособна к самостоятельным действиям в мире, где правят Вашингтон, Москва и Пекин" — говорится в статье.
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Кроме того, автор пишет, что все политические шаги Трампа по Украине показывают полное презрение США к европейцам. А Европа тем временем проявила полную политическую несостоятельность.
"Особенностью военных альянсов США является полная передача забот о безопасности меньших стран более сильным союзникам. Вашингтон десятилетиями избегал мира, в котором Германия, Япония и другие страны вооружили бы себя, возможно, даже ядерным оружием. Это достигло апогея после завершения холодной войны, когда некоторые страны настолько сократили возможности, что не могли действовать даже в самой Европе без помощи США. И эти же страны раз за разом игнорировали все предупреждения, пока не стало поздно", — утверждает издание.
В статье также описывается трагичное и предсказуемое положение Европы из-за разобщенности стран и неспособности к диалогу.
Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
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С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
В минувшую пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к обученным животным или винтикам глобальной экономики. По словам Вэнса, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
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