"Полное презрение": в переговорах США с Россией увидели необычную деталь
Bloomberg: Европа показала полную политическую несамостоятельность
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Последние действия и высказывания официальных представителей США показывают новое отношение Вашингтона к Европе, пишет Bloomberg.
"Администрация президента Дональда Трампа воспользовалась случаем (Мюнхенской конференцией. — Прим. ред.), а также американо-российскими переговорами в Саудовской Аравии, чтобы выразить отсутствие уважения к своим давним союзникам и не желание возглавлять стратегическое сообщество. Европа, со своей стороны, показала, что она неспособна к самостоятельным действиям в мире, где правят Вашингтон, Москва и Пекин" — говорится в статье.
"Особенностью военных альянсов США является полная передача забот о безопасности меньших стран более сильным союзникам. Вашингтон десятилетиями избегал мира, в котором Германия, Япония и другие страны вооружили бы себя, возможно, даже ядерным оружием. Это достигло апогея после завершения холодной войны, когда некоторые страны настолько сократили возможности, что не могли действовать даже в самой Европе без помощи США. И эти же страны раз за разом игнорировали все предупреждения, пока не стало поздно", — утверждает издание.
В статье также описывается трагичное и предсказуемое положение Европы из-за разобщенности стран и неспособности к диалогу.
Почему Штаты пошли на переговоры с Россией
18 февраля, 08:00
С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
В минувшую пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к обученным животным или винтикам глобальной экономики. По словам Вэнса, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Макрон готов возглавить европейское сопротивление
17 февраля, 08:00