https://ria.ru/20250220/avariya-2000596954.html

В Ленинградской области иномарка врезалась в автобус

В Ленинградской области иномарка врезалась в автобус - РИА Новости, 20.02.2025

В Ленинградской области иномарка врезалась в автобус

Женщина за рулем Skoda Yeti в Ломоносовском районе Ленинградской области врезалась в автобус, когда из него выходили пассажиры, одна из них получила травмы... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T16:38:00+03:00

2025-02-20T16:38:00+03:00

2025-02-20T16:39:00+03:00

происшествия

авто

ломоносовский район

ленинградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

skoda octavia

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Женщина за рулем Skoda Yeti в Ломоносовском районе Ленинградской области врезалась в автобус, когда из него выходили пассажиры, одна из них получила травмы средней тяжести, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Авария произошла в четверг утром на 3-м километре автодороги "Большая Ижора - Бронка - Пеники", когда водитель иномарки столкнулась с автобусом ПАЗ, который остановился, чтобы высадить пассажиров. "В результате ДТП пострадала 47-летняя пассажирка автобуса, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении. По факту аварии проводится проверка.

https://ria.ru/20241230/dtp-1992075629.html

ломоносовский район

ленинградская область

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происшествия, авто, ломоносовский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), skoda octavia