https://ria.ru/20250220/afrika-2000457364.html
В МИД рассказали о проектах, которые Россия реализует в Африке
В МИД рассказали о проектах, которые Россия реализует в Африке - РИА Новости, 20.02.2025
В МИД рассказали о проектах, которые Россия реализует в Африке
Россия реализует в Африке проекты в сферах энергетики, транспорта, высоких технологий, освоения космоса и цифровых технологий, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T07:57:00+03:00
2025-02-20T07:57:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Россия реализует в Африке проекты в сферах энергетики, транспорта, высоких технологий, освоения космоса и цифровых технологий, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко. "Ведется работа над реализацией на континенте крупных инвестиционных проектов, в том числе в сферах энергетики, создания транспортно-логистических цепочек, формирования системы безопасных взаиморасчетов, высоких технологий, включая освоение космоса и цифровые технологии", - сказала Довгаленко. Она подчеркнула, что достигший рекордного в 2023 году показателя 24,5 миллиарда долларов объем торгово-экономического сотрудничества продолжает расти, но пока не соответствует имеющемуся потенциалу. "Дополнительные возможности открывают проходящая процесс становления Африканская континентальная зона свободной торговли, которая в будущем станет общеконтинентальным рынком с совокупным ВВП более 3 триллионов долларов, а также "интеграция-интеграций" – развитие связей между евразийскими и африканскими интеграционными объединениями", - добавила Довгаленко. Читайте полный текст интервью Татьяны Довгаленко >>
https://ria.ru/20250220/pomosch-2000448796.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, в мире
В МИД рассказали о проектах, которые Россия реализует в Африке
Довгаленко: Россия реализует в Африке проекты в IT и освоении космоса
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Россия реализует в Африке проекты в сферах энергетики, транспорта, высоких технологий, освоения космоса и цифровых технологий, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко.
"Ведется работа над реализацией на континенте крупных инвестиционных проектов, в том числе в сферах энергетики, создания транспортно-логистических цепочек, формирования системы безопасных взаиморасчетов, высоких технологий, включая освоение космоса и цифровые технологии", - сказала Довгаленко.
Она подчеркнула, что достигший рекордного в 2023 году показателя 24,5 миллиарда долларов объем торгово-экономического сотрудничества продолжает расти, но пока не соответствует имеющемуся потенциалу.
"Дополнительные возможности открывают проходящая процесс становления Африканская континентальная зона свободной торговли, которая в будущем станет общеконтинентальным рынком с совокупным ВВП более 3 триллионов долларов, а также "интеграция-интеграций" – развитие связей между евразийскими и африканскими интеграционными объединениями", - добавила Довгаленко.