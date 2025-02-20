Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о проектах, которые Россия реализует в Африке - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:57 20.02.2025 (обновлено: 09:06 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/afrika-2000457364.html
В МИД рассказали о проектах, которые Россия реализует в Африке
В МИД рассказали о проектах, которые Россия реализует в Африке - РИА Новости, 20.02.2025
В МИД рассказали о проектах, которые Россия реализует в Африке
Россия реализует в Африке проекты в сферах энергетики, транспорта, высоких технологий, освоения космоса и цифровых технологий, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T07:57:00+03:00
2025-02-20T09:06:00+03:00
россия
африка
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985666090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_824380ea9699553e6cc273468dc753a3.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Россия реализует в Африке проекты в сферах энергетики, транспорта, высоких технологий, освоения космоса и цифровых технологий, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко. "Ведется работа над реализацией на континенте крупных инвестиционных проектов, в том числе в сферах энергетики, создания транспортно-логистических цепочек, формирования системы безопасных взаиморасчетов, высоких технологий, включая освоение космоса и цифровые технологии", - сказала Довгаленко. Она подчеркнула, что достигший рекордного в 2023 году показателя 24,5 миллиарда долларов объем торгово-экономического сотрудничества продолжает расти, но пока не соответствует имеющемуся потенциалу. "Дополнительные возможности открывают проходящая процесс становления Африканская континентальная зона свободной торговли, которая в будущем станет общеконтинентальным рынком с совокупным ВВП более 3 триллионов долларов, а также "интеграция-интеграций" – развитие связей между евразийскими и африканскими интеграционными объединениями", - добавила Довгаленко. Читайте полный текст интервью Татьяны Довгаленко &gt;&gt;
https://ria.ru/20250220/pomosch-2000448796.html
https://ria.ru/20250219/matvienko-2000403695.html
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985666090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fad8889c530be3aa398125bde2e97086.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, африка, в мире
Россия, Африка, В мире
В МИД рассказали о проектах, которые Россия реализует в Африке

Довгаленко: Россия реализует в Африке проекты в IT и освоении космоса

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМИД РФ
МИД РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
МИД РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Россия реализует в Африке проекты в сферах энергетики, транспорта, высоких технологий, освоения космоса и цифровых технологий, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко.
"Ведется работа над реализацией на континенте крупных инвестиционных проектов, в том числе в сферах энергетики, создания транспортно-логистических цепочек, формирования системы безопасных взаиморасчетов, высоких технологий, включая освоение космоса и цифровые технологии", - сказала Довгаленко.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Россия из-за санкций не смогла направить помощь Африке, заявили в МИД
Вчера, 05:36
Она подчеркнула, что достигший рекордного в 2023 году показателя 24,5 миллиарда долларов объем торгово-экономического сотрудничества продолжает расти, но пока не соответствует имеющемуся потенциалу.
"Дополнительные возможности открывают проходящая процесс становления Африканская континентальная зона свободной торговли, которая в будущем станет общеконтинентальным рынком с совокупным ВВП более 3 триллионов долларов, а также "интеграция-интеграций" – развитие связей между евразийскими и африканскими интеграционными объединениями", - добавила Довгаленко.
Читайте полный текст интервью Татьяны Довгаленко >>
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на торжественной церемонии открытия многофункционального информационного хаба Sputnik в Аддис-Абебе. 19 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Африка заинтересована в сотрудничестве с Россией, заявила Матвиенко
19 февраля, 20:58
 
РоссияАфрикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала