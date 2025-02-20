https://ria.ru/20250220/afrika-2000457364.html

В МИД рассказали о проектах, которые Россия реализует в Африке

В МИД рассказали о проектах, которые Россия реализует в Африке - РИА Новости, 20.02.2025

В МИД рассказали о проектах, которые Россия реализует в Африке

Россия реализует в Африке проекты в сферах энергетики, транспорта, высоких технологий, освоения космоса и цифровых технологий, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T07:57:00+03:00

2025-02-20T07:57:00+03:00

2025-02-20T09:06:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Россия реализует в Африке проекты в сферах энергетики, транспорта, высоких технологий, освоения космоса и цифровых технологий, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко. "Ведется работа над реализацией на континенте крупных инвестиционных проектов, в том числе в сферах энергетики, создания транспортно-логистических цепочек, формирования системы безопасных взаиморасчетов, высоких технологий, включая освоение космоса и цифровые технологии", - сказала Довгаленко. Она подчеркнула, что достигший рекордного в 2023 году показателя 24,5 миллиарда долларов объем торгово-экономического сотрудничества продолжает расти, но пока не соответствует имеющемуся потенциалу. "Дополнительные возможности открывают проходящая процесс становления Африканская континентальная зона свободной торговли, которая в будущем станет общеконтинентальным рынком с совокупным ВВП более 3 триллионов долларов, а также "интеграция-интеграций" – развитие связей между евразийскими и африканскими интеграционными объединениями", - добавила Довгаленко. Читайте полный текст интервью Татьяны Довгаленко >>

https://ria.ru/20250220/pomosch-2000448796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, африка, в мире