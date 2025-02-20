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"Поезд Победы" посетит Абхазию в День защитника Отечества
"Поезд Победы" посетит Абхазию в День защитника Отечества - РИА Новости, 20.02.2025
"Поезд Победы" посетит Абхазию в День защитника Отечества
Музей "Поезд Победы" - первая в мире иммерсивная инсталляция, расположенная в движущемся составе и рассказывающая о Великой Отечественной войне, - прибудет в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T20:24:00+03:00
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СУХУМ, 20 фев - РИА Новости. Музей "Поезд Победы" - первая в мире иммерсивная инсталляция, расположенная в движущемся составе и рассказывающая о Великой Отечественной войне, - прибудет в Абхазию к празднованию Дня защитника Отечества, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Абхазской железной дороги". "В нулевом вагоне "Поезда Победы" будет представлена мультимедийная экспозиция о подвигах Героев Великой Отечественной войны из Абхазии. Она была подготовлена специально к первому прибытию поезда в Абхазию 23 февраля. Посетители узнают истории ветеранов. В их числе Алексей Ласурия, который живет в Сухуме и совсем недавно отметил 100-летний юбилей", - рассказали агентству в пресс-службе "Абхазской железной дороги". Уточняется, что жители и гости Сухума смогут посетить интерактивный музей "Поезд Победы" с 23 по 25 февраля. Работа музея приурочена к предстоящему празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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абхазия, сухум, россия
"Поезд Победы" посетит Абхазию в День защитника Отечества
Музей "Поезд Победы" прибудет в Абхазию к празднованию Дня защитника Отечества