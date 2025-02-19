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В Раде заявили, что проект Зеленского "вечная война" подходит к концу
В Раде заявили, что проект Зеленского "вечная война" подходит к концу - РИА Новости, 19.02.2025
В Раде заявили, что проект Зеленского "вечная война" подходит к концу
Проект Владимира Зеленского "вечная война" подходит к концу, президент США Дональд Трамп выдал ему "черную метку", заявил депутат Верховной рады Украины... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T22:52:00+03:00
2025-02-19T22:52:00+03:00
2025-02-19T22:52:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Проект Владимира Зеленского "вечная война" подходит к концу, президент США Дональд Трамп выдал ему "черную метку", заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в своем Telegram-канале.Ранее в среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. "Проект "вечная война" подходит к концу, а вместе с ним и эпоха кровавого клоуна. Он в отчаянии… Фактически, Трамп выдал клоуну черную метку. Теперь его не-переизбрание вопрос его личного престижа. А я ведь предупреждал, что они доиграются, фабрикуя уголовные дела против Трампа с целью фальсификации "русского следа" в его избирательной кампании 2020 года", - написал Дубинский.Во вторник Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000408009.html
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В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
В Раде заявили, что проект Зеленского "вечная война" подходит к концу
Депутат Рады Дубинский: Трамп выдал Зеленскому "черную метку"