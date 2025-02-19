https://ria.ru/20250219/zelenskij-2000294930.html

Зеленский не смог избавиться от ошибок прошлого, заявили в Турции

Зеленский не смог избавиться от ошибок прошлого, заявили в Турции - РИА Новости, 19.02.2025

Зеленский не смог избавиться от ошибок прошлого, заявили в Турции

Самоуверенный Владимир Зеленский, жалующийся на отсутствие Украины в переговорах РФ и США в Эр-Рияде, думал, что изменит геополитику, но ему не избавиться от... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:39:00+03:00

2025-02-19T14:39:00+03:00

2025-02-19T14:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

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сша

саудовская аравия

владимир зеленский

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юрий ушаков

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АНКАРА, 19 фев - РИА Новости. Самоуверенный Владимир Зеленский, жалующийся на отсутствие Украины в переговорах РФ и США в Эр-Рияде, думал, что изменит геополитику, но ему не избавиться от прошлого, пишет в среду колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Озай Шендир. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии. "Зеленский не правильно "прочитал" значения карт в своей руке, он думал, что только он один может изменить мировую геополитику, и были моменты, когда он отворачивался от своих друзей из-за своей самоуверенности, раздутой США", - пишет колумнист. По его словам, Зеленский во вторник пожаловался, что "США и Россия накрыли мирный стол без Украины". Ранее во вторник Зеленский на фоне переговоров РФ и США в Эр-Рияде заявил, что отменил запланированный на среду официальный визит в Саудовскую Аравию, он перенес его на 10 марта. Ранее агентство Блумберг писало, что Зеленский пытается собрать обрывки информации из косвенных источников о российско-американских переговорах высокого уровня, завершившихся во вторник в Эр-Рияде. "На первый взгляд, он прав. Но именно тот же Зеленский добился того, что Россию не пригласили на "мирный саммит по Украине" в Швейцарии. Тот, кто произносил речи о мире, когда вокруг стола не было одной из воюющих сторон, теперь спрашивает: "Мы - воюющая сторона, почему нас нет за столом переговоров?". Задавая вопрос сегодня, вы не избавляетесь от непоследовательности прошлого", - пишет колумнист.

https://ria.ru/20250217/zelenskij-1999853352.html

https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, саудовская аравия, владимир зеленский, сергей лавров, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде