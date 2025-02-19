Рейтинг@Mail.ru
Зеленский не смог избавиться от ошибок прошлого, заявили в Турции - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/zelenskij-2000294930.html
Зеленский не смог избавиться от ошибок прошлого, заявили в Турции
Зеленский не смог избавиться от ошибок прошлого, заявили в Турции - РИА Новости, 19.02.2025
Зеленский не смог избавиться от ошибок прошлого, заявили в Турции
Самоуверенный Владимир Зеленский, жалующийся на отсутствие Украины в переговорах РФ и США в Эр-Рияде, думал, что изменит геополитику, но ему не избавиться от... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:39:00+03:00
2025-02-19T14:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
саудовская аравия
владимир зеленский
сергей лавров
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910992578_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_27e8cce2e881f75a6b021589f303ebd8.jpg
АНКАРА, 19 фев - РИА Новости. Самоуверенный Владимир Зеленский, жалующийся на отсутствие Украины в переговорах РФ и США в Эр-Рияде, думал, что изменит геополитику, но ему не избавиться от прошлого, пишет в среду колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Озай Шендир. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии. "Зеленский не правильно "прочитал" значения карт в своей руке, он думал, что только он один может изменить мировую геополитику, и были моменты, когда он отворачивался от своих друзей из-за своей самоуверенности, раздутой США", - пишет колумнист. По его словам, Зеленский во вторник пожаловался, что "США и Россия накрыли мирный стол без Украины". Ранее во вторник Зеленский на фоне переговоров РФ и США в Эр-Рияде заявил, что отменил запланированный на среду официальный визит в Саудовскую Аравию, он перенес его на 10 марта. Ранее агентство Блумберг писало, что Зеленский пытается собрать обрывки информации из косвенных источников о российско-американских переговорах высокого уровня, завершившихся во вторник в Эр-Рияде. "На первый взгляд, он прав. Но именно тот же Зеленский добился того, что Россию не пригласили на "мирный саммит по Украине" в Швейцарии. Тот, кто произносил речи о мире, когда вокруг стола не было одной из воюющих сторон, теперь спрашивает: "Мы - воюющая сторона, почему нас нет за столом переговоров?". Задавая вопрос сегодня, вы не избавляетесь от непоследовательности прошлого", - пишет колумнист.
https://ria.ru/20250217/zelenskij-1999853352.html
https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html
россия
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910992578_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_63638ed3b1e7df60a7870e388ad3e846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, саудовская аравия, владимир зеленский, сергей лавров, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Саудовская Аравия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Зеленский не смог избавиться от ошибок прошлого, заявили в Турции

Milliyet: Зеленский не избавился от ошибок прошлого, желая изменить геополитику

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 19 фев - РИА Новости. Самоуверенный Владимир Зеленский, жалующийся на отсутствие Украины в переговорах РФ и США в Эр-Рияде, думал, что изменит геополитику, но ему не избавиться от прошлого, пишет в среду колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Озай Шендир.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Зеленский заявил, что не будет признавать итоги переговоров США и России
17 февраля, 15:56
"Зеленский не правильно "прочитал" значения карт в своей руке, он думал, что только он один может изменить мировую геополитику, и были моменты, когда он отворачивался от своих друзей из-за своей самоуверенности, раздутой США", - пишет колумнист.
По его словам, Зеленский во вторник пожаловался, что "США и Россия накрыли мирный стол без Украины".
Ранее во вторник Зеленский на фоне переговоров РФ и США в Эр-Рияде заявил, что отменил запланированный на среду официальный визит в Саудовскую Аравию, он перенес его на 10 марта. Ранее агентство Блумберг писало, что Зеленский пытается собрать обрывки информации из косвенных источников о российско-американских переговорах высокого уровня, завершившихся во вторник в Эр-Рияде.
"На первый взгляд, он прав. Но именно тот же Зеленский добился того, что Россию не пригласили на "мирный саммит по Украине" в Швейцарии. Тот, кто произносил речи о мире, когда вокруг стола не было одной из воюющих сторон, теперь спрашивает: "Мы - воюющая сторона, почему нас нет за столом переговоров?". Задавая вопрос сегодня, вы не избавляетесь от непоследовательности прошлого", - пишет колумнист.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США сделали первый шаг к миру
Вчера, 17:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАСаудовская АравияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровЮрий УшаковПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала