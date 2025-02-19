https://ria.ru/20250219/zelenskij-2000208374.html

В Турции заявили, что Зеленский проиграл в конфликте на Украине

В Турции заявили, что Зеленский проиграл в конфликте на Украине - РИА Новости, 19.02.2025

В Турции заявили, что Зеленский проиграл в конфликте на Украине

Владимир Зеленский проиграл в конфликте на Украине, Европа на фоне рассуждений о его дальнейшей судьбе не хочет воевать за эту страну, заявил турецкий политик,... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T08:31:00+03:00

2025-02-19T08:31:00+03:00

2025-02-19T08:31:00+03:00

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АНКАРА, 19 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский проиграл в конфликте на Украине, Европа на фоне рассуждений о его дальнейшей судьбе не хочет воевать за эту страну, заявил турецкий политик, лидер партии Vatan (Родина) Догу Перинчек. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Россия в состоянии "очень быстро" уничтожить украинские города на 100%, включая Киев, но не хочет этого делать. Трамп также выразил разочарование тем, что Украина не использовала возможности для урегулирования конфликта с Россией в течение последних трех лет. Президент США также выразил обеспокоенность отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. "Зеленский проиграл, и даже Европа не хочет посылать войска в регион. Ведутся разговоры о том, когда президент Украины покинет страну", - приводит слова политика газета Aydınlık. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250115/ukraina-1993762961.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, догу перинчек