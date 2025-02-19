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Уолц сделал неожиданное заявление после переговоров с Лавровым - РИА Новости, 19.02.2025
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01:13 19.02.2025 (обновлено: 01:14 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/zayavlenie-2000186371.html
Уолц сделал неожиданное заявление после переговоров с Лавровым
Уолц сделал неожиданное заявление после переговоров с Лавровым - РИА Новости, 19.02.2025
Уолц сделал неожиданное заявление после переговоров с Лавровым
США намерены в дальнейшем обсуждать с Россией вопрос освобожденных территорий, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц после... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T01:13:00+03:00
2025-02-19T01:14:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
сергей лавров
дональд трамп
юрий ушаков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. США намерены в дальнейшем обсуждать с Россией вопрос освобожденных территорий, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым а Эр-Рияде. Его слова приводит газета The Guardian.&quot;Практическая реальность такова, что будут некоторые обсуждения территорий и будут обсуждения гарантий безопасности. Это всего лишь фундаментальные основы&quot;, — сказал он.По мнению Уолца, результатом переговоров должно стать окончательное завершение украинского конфликта, а не временное, как это было в прошлом.Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000183128.html
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в мире, россия, сша, украина, сергей лавров, дональд трамп, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, США, Украина, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Уолц сделал неожиданное заявление после переговоров с Лавровым

Уолц: США будут обсуждать с Россией сохранение освобожденных территорий

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМайк Уолц
Майк Уолц - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Майк Уолц. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. США намерены в дальнейшем обсуждать с Россией вопрос освобожденных территорий, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым а Эр-Рияде. Его слова приводит газета The Guardian.
«

"Практическая реальность такова, что будут некоторые обсуждения территорий и будут обсуждения гарантий безопасности. Это всего лишь фундаментальные основы", — сказал он.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Трамп охарактеризовал переговоры США и России в Эр-Рияде как очень хорошие
00:37
По мнению Уолца, результатом переговоров должно стать окончательное завершение украинского конфликта, а не временное, как это было в прошлом.
Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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Вчера, 16:48
 
В миреРоссияСШАУкраинаСергей ЛавровДональд ТрампЮрий УшаковПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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