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Уолц сделал неожиданное заявление после переговоров с Лавровым
Уолц сделал неожиданное заявление после переговоров с Лавровым - РИА Новости, 19.02.2025
Уолц сделал неожиданное заявление после переговоров с Лавровым
США намерены в дальнейшем обсуждать с Россией вопрос освобожденных территорий, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц после... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T01:13:00+03:00
2025-02-19T01:13:00+03:00
2025-02-19T01:14:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. США намерены в дальнейшем обсуждать с Россией вопрос освобожденных территорий, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым а Эр-Рияде. Его слова приводит газета The Guardian."Практическая реальность такова, что будут некоторые обсуждения территорий и будут обсуждения гарантий безопасности. Это всего лишь фундаментальные основы", — сказал он.По мнению Уолца, результатом переговоров должно стать окончательное завершение украинского конфликта, а не временное, как это было в прошлом.Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000183128.html
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000101568.html
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В мире, Россия, США, Украина, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Уолц сделал неожиданное заявление после переговоров с Лавровым
Уолц: США будут обсуждать с Россией сохранение освобожденных территорий