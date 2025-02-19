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Захарова назвала главное во встрече делегаций России и США в Эр-Рияде
Захарова назвала главное во встрече делегаций России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025
Захарова назвала главное во встрече делегаций России и США в Эр-Рияде
Главное во встрече делегаций России и США в Эр-Рияде то, что контакт состоялся и стороны характеризуют его позитивно, заявила официальный представитель... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T08:18:00+03:00
2025-02-19T08:18:00+03:00
2025-02-19T08:22:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Главное во встрече делегаций России и США в Эр-Рияде то, что контакт состоялся и стороны характеризуют его позитивно, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Самое главное, что контакт состоялся, и обе стороны его характеризуют в позитивной тональности. В конструктивной тональности. Это самое главное", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
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Захарова назвала главное во встрече делегаций России и США в Эр-Рияде
Захарова: Россия и США назвали состоявшийся в Эр-Рияде контакт позитивным