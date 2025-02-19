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Захарова заявила, что США до Эр-Рияда устраивали "футбол" вместо дипломатии - РИА Новости, 19.02.2025
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09:06 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/zaharova-2000209197.html
Захарова заявила, что США до Эр-Рияда устраивали "футбол" вместо дипломатии
Захарова заявила, что США до Эр-Рияда устраивали "футбол" вместо дипломатии - РИА Новости, 19.02.2025
Захарова заявила, что США до Эр-Рияда устраивали "футбол" вместо дипломатии
Предыдущая администрация США устраивала "футбол", когда нужно было обсудить дипломатические вопросы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:06:00+03:00
2025-02-19T09:06:00+03:00
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сша
ближний восток
юрий ушаков
мария захарова
сергей лавров
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Предыдущая администрация США устраивала "футбол", когда нужно было обсудить дипломатические вопросы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Есть такое выражение "футбол", да? Или "динамо", или какой-то несущественный ответ, абсолютно такая пантомима. И такое было. Причем вопросы были все насущные", - сказала она в эфире радио Sputnik, комментируя нежелание предыдущей американской администрации идти на диалог. Как отметила официальный представитель МИД РФ, переговоры в Эр-Рияде - это "не рядовая встреча", поскольку контакты между РФ и США фактически отсутствовали на протяжении трех лет. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
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россия, сша, ближний восток, юрий ушаков, мария захарова, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, США, Ближний Восток, Юрий Ушаков, Мария Захарова, Сергей Лавров, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Захарова заявила, что США до Эр-Рияда устраивали "футбол" вместо дипломатии

Захарова: предыдущая администрация США устраивала "футбол" вместо дипломатии

© МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Предыдущая администрация США устраивала "футбол", когда нужно было обсудить дипломатические вопросы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Есть такое выражение "футбол", да? Или "динамо", или какой-то несущественный ответ, абсолютно такая пантомима. И такое было. Причем вопросы были все насущные", - сказала она в эфире радио Sputnik, комментируя нежелание предыдущей американской администрации идти на диалог.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, переговоры в Эр-Рияде - это "не рядовая встреча", поскольку контакты между РФ и США фактически отсутствовали на протяжении трех лет.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Эр-Рияде прошел первый этап встречи России и США
Вчера, 12:59
 
РоссияСШАБлижний ВостокЮрий УшаковМария ЗахароваСергей ЛавровПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ мире
 
 
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