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Захарова заявила, что США до Эр-Рияда устраивали "футбол" вместо дипломатии
Захарова заявила, что США до Эр-Рияда устраивали "футбол" вместо дипломатии - РИА Новости, 19.02.2025
Захарова заявила, что США до Эр-Рияда устраивали "футбол" вместо дипломатии
Предыдущая администрация США устраивала "футбол", когда нужно было обсудить дипломатические вопросы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:06:00+03:00
2025-02-19T09:06:00+03:00
2025-02-19T09:06:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Предыдущая администрация США устраивала "футбол", когда нужно было обсудить дипломатические вопросы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Есть такое выражение "футбол", да? Или "динамо", или какой-то несущественный ответ, абсолютно такая пантомима. И такое было. Причем вопросы были все насущные", - сказала она в эфире радио Sputnik, комментируя нежелание предыдущей американской администрации идти на диалог. Как отметила официальный представитель МИД РФ, переговоры в Эр-Рияде - это "не рядовая встреча", поскольку контакты между РФ и США фактически отсутствовали на протяжении трех лет. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
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Россия, США, Ближний Восток, Юрий Ушаков, Мария Захарова, Сергей Лавров, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Захарова заявила, что США до Эр-Рияда устраивали "футбол" вместо дипломатии
Захарова: предыдущая администрация США устраивала "футбол" вместо дипломатии