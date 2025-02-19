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Япония внимательно следит за ситуацией вокруг Украины, заявили в Токио - РИА Новости, 19.02.2025
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06:24 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/yaponiya-2000201300.html
Япония внимательно следит за ситуацией вокруг Украины, заявили в Токио
Япония внимательно следит за ситуацией вокруг Украины, заявили в Токио - РИА Новости, 19.02.2025
Япония внимательно следит за ситуацией вокруг Украины, заявили в Токио
Правительство Японии внимательно следит за ситуацией вокруг Украины, но воздержится от комментариев по каждым конкретным обсуждениям в международном сообществе... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T06:24:00+03:00
2025-02-19T06:24:00+03:00
в мире
украина
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сша
есимаса хаяси
юрий ушаков
владимир зеленский
российский фонд прямых инвестиций
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ТОКИО, 19 фев – РИА Новости. Правительство Японии внимательно следит за ситуацией вокруг Украины, но воздержится от комментариев по каждым конкретным обсуждениям в международном сообществе и их результатам, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. В связи с состоявшейся встречей журналисты упомянули материал американского телеканала Fox News, согласно которому план урегулирования украинского вопроса принимает во внимание позицию президента России Владимира Путина, который считает, что у Владимир Зеленский не является легитимным представителем своей страны, так как его срок полномочий истек. В свою же очередь, Зеленский накануне заявил, что без участия Украины конфликт не завершится. Генерального секретаря японского правительства попросили дать оценку Токио данным сообщениям. "Мы осведомлены о сообщениях, касающихся этой ситуации. В настоящее время вокруг Украины происходит множество событий, и наше правительство проявляет большой интерес, внимательно следит за ситуацией и собирает информацию. Мы хотели бы воздержаться от предвзятых комментариев по каждому текущему обсуждению в международном сообществе и их результатам", - отметил Хаяси. По словам генсека японского кабмина, власти намерены "продолжать обмен мнениями с G7 и другими заинтересованными странами, чтобы как можно скорее достичь справедливого и устойчивого мира на Украине".
https://ria.ru/20250219/iran-2000200484.html
https://ria.ru/20250120/yaponiya-1994645107.html
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в мире, украина, россия, сша, есимаса хаяси, юрий ушаков, владимир зеленский, российский фонд прямых инвестиций, g7
В мире, Украина, Россия, США, Есимаса Хаяси, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, Российский фонд прямых инвестиций, G7
Япония внимательно следит за ситуацией вокруг Украины, заявили в Токио

Генсек японского правительства Хаяси: Япония следит за ситуацией вокруг Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкЁсимаса Хаяси
Ёсимаса Хаяси - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Ёсимаса Хаяси. Архивное фото
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ТОКИО, 19 фев – РИА Новости. Правительство Японии внимательно следит за ситуацией вокруг Украины, но воздержится от комментариев по каждым конкретным обсуждениям в международном сообществе и их результатам, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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В связи с состоявшейся встречей журналисты упомянули материал американского телеканала Fox News, согласно которому план урегулирования украинского вопроса принимает во внимание позицию президента России Владимира Путина, который считает, что у Владимир Зеленский не является легитимным представителем своей страны, так как его срок полномочий истек. В свою же очередь, Зеленский накануне заявил, что без участия Украины конфликт не завершится. Генерального секретаря японского правительства попросили дать оценку Токио данным сообщениям.
"Мы осведомлены о сообщениях, касающихся этой ситуации. В настоящее время вокруг Украины происходит множество событий, и наше правительство проявляет большой интерес, внимательно следит за ситуацией и собирает информацию. Мы хотели бы воздержаться от предвзятых комментариев по каждому текущему обсуждению в международном сообществе и их результатам", - отметил Хаяси.
По словам генсека японского кабмина, власти намерены "продолжать обмен мнениями с G7 и другими заинтересованными странами, чтобы как можно скорее достичь справедливого и устойчивого мира на Украине".
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В миреУкраинаРоссияСШАЕсимаса ХаясиЮрий УшаковВладимир ЗеленскийРоссийский фонд прямых инвестицийG7
 
 
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