Антон Новиков назначен генеральным директором ВТБ Инфраструктурный Холдинг
Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Антон Новиков назначен на должность генерального директора ВТБ Инфраструктурный Холдинг, сообщает ВТБ.
Новиков будет отвечать за стратегическое развитие текущих инфраструктурных проектов бизнеса группы ВТБ и новых направлений в области государственно-частного партнерства.
Новиков присоединился к группе ВТБ в 2014 году. Более 20 лет занимал руководящие позиции в области инфраструктурного строительства и инвестиций на принципах ГЧП. Участвовал в реализации крупнейших проектов ГЧП в России в качестве генерального директора и председателя совета директоров – скоростной платной автодороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" (участок трассы от Великого Новгорода до Санкт-Петербурга), Витебской развязки и проекта широтной магистрали скоростного движения (ШМСД 2-4) в Санкт-Петербурге. За строительство трассы М-11 награжден Орденом Дружбы. С 2019 года входит в состав правления ВТБ Инфраструктурный Холдинг.
Новиков окончил Санкт-Петербургский государственный университет, факультет "Международные отношения". Имеет также диплом с отличием Балтийского государственного технического университета "ВОЕНМЕX" имени Д.Ф. Устинова по специальности "экономика и управление на предприятии".
Андрей Аверин, ранее занимавший эту должность, остается в группе ВТБ и продолжит заниматься задачами инфраструктурного бизнеса.
"Группа ВТБ обладает большим опытом в финансировании и строительстве крупных инфраструктурных объектов в России. Своевременная реализация таких проектов дает существенный мультипликативный эффект для развития целых отраслей и регионов, что, в свою очередь, способствует росту экономики страны. Мы считаем это направление стратегическим для группы и продолжаем развивать и усиливать его. Антон обладает богатым опытом реализации объектов инфраструктуры с участием группы ВТБ. Уверен, что усиление команды позволит укрепить позиции ВТБ Инфраструктурный Холдинг и ускорит реализацию социально-значимых инфраструктурных проектов в России", - приводится в сообщении комментарий члена правления ВТБ Виталия Сергейчука.
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