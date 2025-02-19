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Путин оценил встречу представителей России и США в Эр-Рияде

Путин оценил встречу представителей России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025

Путин оценил встречу представителей России и США в Эр-Рияде

Президент России Владимир Путин заявил, что ему доложили о том, что встреча представителей РФ и США в Эр-Рияде была доброжелательной. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T17:03:00+03:00

2025-02-19T17:03:00+03:00

2025-02-19T17:03:00+03:00

россия

сша

москва

владимир путин

сергей лавров

юрий ушаков

российский фонд прямых инвестиций

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ему доложили о том, что встреча представителей РФ и США в Эр-Рияде была доброжелательной. "И в целом, как мне докладывали, она (встреча в Эр-Рияде - ред.) была очень доброжелательной", - сказал Путин журналистам. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, москва, владимир путин, сергей лавров, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде