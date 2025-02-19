Путин оценил встречу представителей России и США в Эр-Рияде
Путин назвал встречу представителей России и США в Эр-Рияде доброжелательной
© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ему доложили о том, что встреча представителей РФ и США в Эр-Рияде была доброжелательной.
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"И в целом, как мне докладывали, она (встреча в Эр-Рияде - ред.) была очень доброжелательной", - сказал Путин журналистам.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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