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Путин оценил встречу представителей России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025
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17:03 19.02.2025
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Путин оценил встречу представителей России и США в Эр-Рияде
Путин оценил встречу представителей России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025
Путин оценил встречу представителей России и США в Эр-Рияде
Президент России Владимир Путин заявил, что ему доложили о том, что встреча представителей РФ и США в Эр-Рияде была доброжелательной. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:03:00+03:00
2025-02-19T17:03:00+03:00
россия
сша
москва
владимир путин
сергей лавров
юрий ушаков
российский фонд прямых инвестиций
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ему доложили о том, что встреча представителей РФ и США в Эр-Рияде была доброжелательной. "И в целом, как мне докладывали, она (встреча в Эр-Рияде - ред.) была очень доброжелательной", - сказал Путин журналистам. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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россия, сша, москва, владимир путин, сергей лавров, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Путин оценил встречу представителей России и США в Эр-Рияде

Путин назвал встречу представителей России и США в Эр-Рияде доброжелательной

© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ему доложили о том, что встреча представителей РФ и США в Эр-Рияде была доброжелательной.
«
"И в целом, как мне докладывали, она (встреча в Эр-Рияде - ред.) была очень доброжелательной", - сказал Путин журналистам.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США сделали первый шаг к миру
18 февраля, 17:21
 
РоссияСШАМоскваВладимир ПутинСергей ЛавровЮрий УшаковРоссийский фонд прямых инвестицийПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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