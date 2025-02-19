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В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 19.02.2025
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11:58 19.02.2025 (обновлено: 13:37 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/vstrecha-2000249724.html
В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа
В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 19.02.2025
В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться до конца февраля, допустил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:58:00+03:00
2025-02-19T13:37:00+03:00
россия
владимир путин
сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
юрий ушаков
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться до конца февраля, допустил представитель Кремля Дмитрий Песков."Западные СМИ пишут очень многое, наши СМИ пишут очень многое &lt;...&gt;. Может быть, а может и не быть", — ответил он на соответствующий вопрос.Для встречи лидеров потребуется определенная подготовка по линии МИД, добавил Песков.Другие заявления представителя Кремля:Переговоры в Эр-РиядеРоссийско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник, они продлились 4,5 часа.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как отмечал Ушаков, на встрече стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно, а также о подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000183128.html
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россия, владимир путин, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, юрий ушаков, дональд трамп, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа

Песков: переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться до конца февраля, допустил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Западные СМИ пишут очень многое, наши СМИ пишут очень многое <...>. Может быть, а может и не быть", — ответил он на соответствующий вопрос.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Трамп охарактеризовал переговоры США и России в Эр-Рияде как очень хорошие
00:37
Для встречи лидеров потребуется определенная подготовка по линии МИД, добавил Песков.
Другие заявления представителя Кремля:
  • Москва и Вашингтон сделали очень важный шаг в сторону урегулирования конфликта на Украине;
  • Путин назначит переговорщика от России в зависимости от того, кого назначат США;
  • участие Владимира Мединского в переговорах зависит от решения Путина;
  • Кремль ждет, что Владимир Зеленский сформулирует свою позицию по урегулированию конфликта;
  • решения по поводу проведения выборов на Украине не могут приниматься в Вашингтоне или Москве;
  • делегации России и США в Эр-Рияде обсуждали прежде всего двусторонние отношения;
  • контакты нуждаются в реставрации, ситуацию не исправить за один день;
  • дипломаты начнут работу по восстановлению отношений в свете договоренностей, достигнутых в Эр-Рияде;
  • настрой на продолжение переговорного процесса деловой, импульс очень хороший.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Дмитриев раскрыл детали переговоров России и США в Эр-Рияде
08:18

Переговоры в Эр-Рияде

Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник, они продлились 4,5 часа.
С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как отмечал Ушаков, на встрече стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно, а также о подготовке новых встреч.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Европа придумала, как сорвать российско-американские переговоры
08:00
 
РоссияВладимир ПутинСШАПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеЮрий УшаковДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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