https://ria.ru/20250219/vstrecha-2000249724.html

В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа

В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 19.02.2025

В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться до конца февраля, допустил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:58:00+03:00

2025-02-19T11:58:00+03:00

2025-02-19T13:37:00+03:00

россия

владимир путин

сша

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

юрий ушаков

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_77:389:2986:2025_1920x0_80_0_0_7d232ce6190c356c2bf8074f7f3bc6c0.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться до конца февраля, допустил представитель Кремля Дмитрий Песков."Западные СМИ пишут очень многое, наши СМИ пишут очень многое <...>. Может быть, а может и не быть", — ответил он на соответствующий вопрос.Для встречи лидеров потребуется определенная подготовка по линии МИД, добавил Песков.Другие заявления представителя Кремля:Переговоры в Эр-РиядеРоссийско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник, они продлились 4,5 часа.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как отмечал Ушаков, на встрече стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно, а также о подготовке новых встреч.

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000183128.html

https://ria.ru/20250219/rfpi-2000206854.html

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000156677.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, юрий ушаков, дональд трамп, дмитрий песков