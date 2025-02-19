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В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа
В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 19.02.2025
В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться до конца февраля, допустил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:58:00+03:00
2025-02-19T11:58:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться до конца февраля, допустил представитель Кремля Дмитрий Песков."Западные СМИ пишут очень многое, наши СМИ пишут очень многое <...>. Может быть, а может и не быть", — ответил он на соответствующий вопрос.Для встречи лидеров потребуется определенная подготовка по линии МИД, добавил Песков.Другие заявления представителя Кремля:Переговоры в Эр-РиядеРоссийско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник, они продлились 4,5 часа.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как отмечал Ушаков, на встрече стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно, а также о подготовке новых встреч.
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россия, владимир путин, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, юрий ушаков, дональд трамп, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа
Песков: переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться до конца февраля, допустил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Западные СМИ пишут очень многое, наши СМИ пишут очень многое <...>. Может быть, а может и не быть", — ответил он на соответствующий вопрос.
Для встречи лидеров потребуется определенная подготовка по линии МИД, добавил Песков.
Другие заявления представителя Кремля:
- Москва и Вашингтон сделали очень важный шаг в сторону урегулирования конфликта на Украине;
- Путин назначит переговорщика от России в зависимости от того, кого назначат США;
- участие Владимира Мединского в переговорах зависит от решения Путина;
- Кремль ждет, что Владимир Зеленский сформулирует свою позицию по урегулированию конфликта;
- решения по поводу проведения выборов на Украине не могут приниматься в Вашингтоне или Москве;
- делегации России и США в Эр-Рияде обсуждали прежде всего двусторонние отношения;
- контакты нуждаются в реставрации, ситуацию не исправить за один день;
- дипломаты начнут работу по восстановлению отношений в свете договоренностей, достигнутых в Эр-Рияде;
- настрой на продолжение переговорного процесса деловой, импульс очень хороший.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник, они продлились 4,5 часа.
С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров
и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как отмечал Ушаков, на встрече стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно, а также о подготовке новых встреч.