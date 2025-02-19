https://ria.ru/20250219/vardanyan-2000387548.html

Варданян объявил голодовку в тюрьме

Варданян объявил голодовку в тюрьме - РИА Новости, 19.02.2025

Варданян объявил голодовку в тюрьме

Бывший лидер армян Карабаха Рубен Варданян, задержанный азербайджанскими правоохранителями в 2023 году, объявил голодовку в тюрьме, говорится в заявлении,... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T19:24:00+03:00

2025-02-19T19:24:00+03:00

2025-02-19T19:24:00+03:00

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ЕРЕВАН, 19 фев – РИА Новости. Бывший лидер армян Карабаха Рубен Варданян, задержанный азербайджанскими правоохранителями в 2023 году, объявил голодовку в тюрьме, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Варданяна. По данным азербайджанских СМИ, Варданян обвиняется в наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и по другим статьям уголовного кодекса Азербайджанской Республики. "Вчера я принял решение заявить протест в форме голодовки против судебного фарса. Это мой ответ на грубейшие нарушения норм международного и азербайджанского процессуального права. То, что происходит в зале суда, нельзя назвать судом – это политическое шоу, в котором демонстративно игнорируют мои права на справедливое разбирательство", - говорится в заявлении Варданяна. По его словам, в течение последнего месяца он и его адвокат безуспешно пытались донести до состава суда критическую важность обеспечения объективности "судебного" процесса. В частности, Варданян утверждает, что его незаконно судят в военном трибунале, а не в гражданском суде, он не получил полный доступ к материалам дела и "доказательствам" – 422 тома на азербайджанском языке, на изучение которых было отведен всего 21 рабочий день. По словам Варданяна, его адвокату Аврааму Берману ограничивают доступ к материалам, изымают документы. "Кроме того, моей международной юридической команде запретили со мной общаться или посещать меня, и у нее не было доступа ни к каким материалам дела. Мне не позволяют вызвать свидетелей защиты и подать жалобы на нарушения, допущенные в ходе следствия и суда. Международные представители не допущены в зал суда, процесс ведётся в условиях полной изоляции и под жестким контролем", - заявил Варданян. Он обратился к мировым лидерам, ко всем международным организациям, правозащитникам, представителям прессы, заявив, что этот процесс требует их внимания. Правоохранительные органы Азербайджана в конце 2023 года задержали в Карабахе Варданяна и других бывших лидеров армян Карабаха, в том числе Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна. Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев в октябре 2024 года заявил, что расследование уголовного дела в отношении них завершено.

https://ria.ru/20250215/baku-1999516193.html

https://ria.ru/20250211/armeniya-1998620220.html

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в мире, азербайджан, рубен варданян, армения, нагорный карабах